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Investigado

Acude en Córdoba al examen para recuperar el carnet de conducir pero lo hace al volante de su coche

El investigado se trasladó conduciendo su vehículo, hasta la Jefatura Provincial de Tráfico de Córdoba, para realizar el examen de recuperación de la vigencia del permiso de conducción y fue sorprendido allí por la Guardia Civil

Un agente de la Guardia Civil en el acceso al aula de exámenes para la obtención del carnet de conducir.

Un agente de la Guardia Civil en el acceso al aula de exámenes para la obtención del carnet de conducir. / CÓRDOBA

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Diario CÓRDOBA

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Córdoba

En el marco de las acciones preventivas que, en colaboración con los funcionarios de la Jefatura Provincial de Tráfico, se llevan a cabo con el fin de erradicar la obtención de los distintos permisos de conducción de forma fraudulenta, los guardias civiles pertenecientes a la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Córdoba, reconocieron recientemente a uno de los aspirantes que realizaba la prueba teórica de conocimientos para la recuperación de la vigencia del permiso de conducción, como la persona que había llegado a las inmediaciones de dicho lugar, conduciendo un vehículo que circulaba delante del vehículo policial utilizado por estos.

Un delito castigado con hasta seis meses de prisión

Según una nota facilitada por la Guardia Civil, el instituto armado recuerda que el hecho de conducir un vehículo a motor careciendo de permiso de conducción al haber perdido la vigencia por la pérdida total de los puntos asignados reglamentariamente, "constituye un delito recogido en el artículo 384º del Código Penal, castigado con penas de prisión, de tres a seis meses, multa, de doce a veinticuatro meses, o trabajos en beneficio de la comunidad, de treinta y uno a noventa días".

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