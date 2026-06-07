Casi 39.000 conductores tienen que pasar la ITV en Córdoba en el mes de julio: así pueden adelantar la cita para agilizar el trámite

La Junta de Andalucía ha informado de la cifra de conductores que tienen que pasar la inspección técnica de vehículos (ITV) de su vehículo el mes de julio. En la provincia de Córdoba son casi 39.000 las inspecciones que deben realizarse del 1 al 31 del próximo mes, mientras que a nivel autonómico el número se eleva al entorno de las 400.000. Además, en todo el verano, los conductores andaluces tendrán que pasar un millón de revisiones.

Según explica la Junta en una nota de prensa, los conductores que tengan que pasar la ITV en verano "pueden adelantar hasta 30 días la fecha de su cita sin que ello suponga acortar la fecha de caducidad prevista para la siguiente revisión, ya que esta se respeta". En este sentido, Veiasa, empresa pública dependiente de la Consejería de Industria, Energía y Minas, ha comenzado a enviar SMS a los móviles de los usuarios avisando de esta posibilidad, con el objetivo de "redistribuir la elevada demanda que se produce en la campaña estival".

Las revisiones de vehículos se concentran en verano

Durante los meses de junio, julio y agosto se concentra el periodo de mayor actividad en las estaciones ITV, con alrededor de un millón de inspecciones. La empresa pública prevé que solo en el mes de julio la cifra de inspecciones se sitúe en torno a 400.000 en el conjunto de Andalucía, en base al volumen de vehículos cuya ITV caduca ese mes.

Un coche accede a una ITV en Córdoba. / Víctor Castro

Por provincias, en Almería deben pasar la inspección en el mes de julio más de 31.000 vehículos, más de 52.000 en la provincia de Cádiz, mientras que en Córdoba rozan las 39.000 inspecciones. En Granada se prevén casi 50.000 inspecciones, rondan las 27.000 en la provincia de Huelva y las 30.000 en la de Jaén. Por su parte, superan las 80.000 en el caso de la provincia malagueña y se sitúan por encima de los 81.000 los vehículos previstos en Sevilla. A estas cifras se le suman las inspecciones estimadas en las ITV móviles de Andalucía que ascienden a más de 5.000.

Evitar que la ITV coincida con las vacaciones

Por ello, y para evitar un plazo de espera prolongado a los usuarios, Veiasa les "anima a adelantar la cita a este mes de junio, lo que permitirá distribuir en estos dos meses el elevado número de inspecciones que se registra coincidiendo con las vacaciones de verano".

Veiasa recuerda en el mensaje SMS a los conductores que "es posible pasar la inspección con hasta 30 días de antelación y, según establece el RD 920, de 23 de octubre por el que se regula la inspección técnica de vehículos, respetando su fecha de caducidad original para la próxima revisión, de manera que no se acorta el periodo entre revisiones".

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Desde la web de Veiasa, a la que se puede acceder mediante este enlace, el usuario puede solicitar, gestionar, modificar o anular citas en la ITV de su elección y reservar la fecha más próxima.