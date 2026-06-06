Valdeolleros conmemora su historia de lucha vecinal con una semana cultural por la paz

El barrio de Valdeolleros, uno de los núcleos urbanos con mayor tradición de asociacionismo y reivindicación social en Córdoba, celebrará del 8 al 12 de junio su tradicional Semana Cultural. Bajo el lema Contra todas las guerras, un barrio por la paz, la Asociación Vecinal San Acisclo ha diseñado un programa que combina el análisis geopolítico, la cultura y el ocio comunitario, con el objetivo de reflexionar sobre el pasado de la barriada y rearmar el tejido social de cara a los retos del futuro.

El programa de este año adquiere un marcado carácter antibelicista y crítico. Desde la organización señalan que, ante el actual escenario de "aumento del gasto militar y de autoritarismo", la barriada responde apostando por "la cultura, el pensamiento crítico y la comunidad vecinal". Las actividades servirán como punto de encuentro para fomentar la convivencia y la conciencia participativa en el distrito.

De la periferia informal a la conquista de derechos

El origen de Valdeolleros se remonta a finales de la década de 1940, cuando la parcelación no controlada de terrenos agrícolas —pertenecientes a las fincas de Valdeolleros y Santa Rosa— permitió el asentamiento de familias de bajos recursos. Durante décadas, el área careció de servicios básicos esenciales como agua corriente, alcantarillado o pavimentación.

La transformación del barrio comenzó a articularse en 1976 gracias a la alianza de un grupo de residentes y los sacerdotes de la parroquia local, quienes fundaron la Asociación de Padres Cabezas de Familia, germen de la actual Asociación Vecinal San Acisclo. Tras pasar por diversas sedes provisionales, la entidad se consolidó en 1982 en su ubicación actual de la calle Sancho el Craso, convirtiéndose en el motor de las mejoras infraestructurales y de los servicios públicos de los que goza el barrio hoy en día.

Cartel de la Semana Cultural de Valdeolleros. / CÓRDOBA

Agenda de actividades: Análisis, arte y comunidad

Las jornadas se desarrollarán en diferentes espacios del barrio y contarán con el siguiente programa oficial:

Lunes 8 de junio (19:30 h | Sede Vecinal): La escritora y periodista Azahara Palomeque ofrecerá una radiografía de la sociedad estadounidense contemporánea a través del análisis de sus dos últimos libros enfocados en la era Trump y sus consecuencias globales.

La escritora y periodista ofrecerá una radiografía de la sociedad estadounidense contemporánea a través del análisis de sus dos últimos libros enfocados en la era Trump y sus consecuencias globales. Martes 9 de junio (18:30 h | Centro Cívico Norte): Se pondrá en escena Violeta, la flor que no se marchita , un monólogo musicalizado sobre la vida y el legado de la cantautora chilena Violeta Parra.

Se pondrá en escena un monólogo musicalizado sobre la vida y el legado de la cantautora chilena Violeta Parra. Jueves 11 de junio (19:30 h | Sede Vecinal): Espacio para el debate local con la mesa redonda El negocio de la guerra y su impacto en Córdoba, donde se analizarán los presupuestos de Defensa del Estado y la repercusión de la futura Base Logística del Ejército de Tierra y las fábricas de armas en el entorno cordobés.

Espacio para el debate local con la mesa redonda donde se analizarán los presupuestos de Defensa del Estado y la repercusión de la futura Base Logística del Ejército de Tierra y las fábricas de armas en el entorno cordobés. Viernes 12 de junio (A partir de las 19:30 h | Plaza de Valdeolleros): Clausura de las jornadas con una gran fiesta popular que incluirá juegos acuáticos infantiles, un mercadillo de trueque de libros en colaboración con la Red de Trueke Córdoba, exhibición de rap improvisado, un concierto del grupo Jaloque y un acto de homenaje a los vecinos más destacados del barrio.

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Desde la junta directiva de San Acisclo recuerdan la importancia de "parar unos días para mirar al pasado para no olvidar", utilizando este legado histórico como el trampolín necesario para afrontar las demandas presentes y venideras de la comunidad.