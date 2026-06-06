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Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El futuro de los proyectos de biogás en la provincia, la referencia a Córdoba en el discurso del Papa León XIV en España y los primeros pasos del Córdoba CF en la construcción de su plantilla protagonizan algunos de los asuntos más destacados de la jornada

Más de 1.200 jóvenes cordobeses han puesto rumbo a Madrid este sábado para encontrarse con León XIV.

Más de 1.200 jóvenes cordobeses han puesto rumbo a Madrid este sábado para encontrarse con León XIV. / Víctor Castro

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Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

El debate sobre la implantación de plantas de biogás en la provincia de Córdoba, respaldadas por la Junta de Andalucía y el Gobierno central mientras crece la oposición de varios ayuntamientos, abre nuestro boletín de este sábado 6 de junio. También recogemos las referencias a Córdoba, Maimónides y Averroes en el primer discurso pronunciado por el Papa León XIV en España. Además, analizamos los movimientos del Córdoba CF en el mercado de fichajes y los perfiles de centrales que encajan en la planificación deportiva de la entidad para la próxima temporada.

Además, destacamos estas otras noticias:

Visita del Papa a España

Córdoba ciudad

Cordobeses del año

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