La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El futuro de los proyectos de biogás en la provincia, la referencia a Córdoba en el discurso del Papa León XIV en España y los primeros pasos del Córdoba CF en la construcción de su plantilla protagonizan algunos de los asuntos más destacados de la jornada
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El debate sobre la implantación de plantas de biogás en la provincia de Córdoba, respaldadas por la Junta de Andalucía y el Gobierno central mientras crece la oposición de varios ayuntamientos, abre nuestro boletín de este sábado 6 de junio. También recogemos las referencias a Córdoba, Maimónides y Averroes en el primer discurso pronunciado por el Papa León XIV en España. Además, analizamos los movimientos del Córdoba CF en el mercado de fichajes y los perfiles de centrales que encajan en la planificación deportiva de la entidad para la próxima temporada.
- ¿Y ahora qué? Las plantas de biogás de Córdoba, entre el apoyo de la Junta y el Estado, y el rechazo de los ayuntamientos
- Córdoba, Maimónides y Averroes en el primer discurso del Papa León XIV en España
- El Córdoba CF y el mercado de centrales: los nombres que encajan en la hoja de ruta blanquiverde
Además, destacamos estas otras noticias:
Visita del Papa a España
- CRÓNICA Y GALERÍA | Más de 1.200 jóvenes cordobeses ponen rumbo a Madrid para encontrarse con León XIV: "Es una oportunidad única"
- La moda 'made in Córdoba', elegida por la reina Letizia para dar la bienvenida al Papa León XIV en España
- DIRECTO | La visita del papa a España, en directo: última hora del viaje de León XIV por nuestro país
Córdoba ciudad
- OPOSICIONES | Más de mil aspirantes buscan una plaza fija en el Ayuntamiento: nervios, esfuerzo y esperanza
- BALANCE | Los comerciantes cordobeses alaban la Shopping Night: "Ha sido espectacular"
- CIENCIA | Córdoba celebra las Jornadas Europeas de Arqueología con nueve visitas guiadas y conferencias
- URBANISMO | Estas son las calles donde el Ayuntamiento de Córdoba retirará quioscos de prensa y chucherías
- SEGURIDAD | ¿La vuelta de los serenos a Córdoba? Vox propone recuperar su figura adaptada al siglo XXI
Cordobeses del año
Provincia
- La Junta de Andalucía prohíbe el baño en La Colada por la presencia de "cianobacterias" potencialmente tóxicas
- Tres detenidos, cocaína, heroína, metadona y 5 televisores: el golpe contra el narco de la Guardia Civil en Priego
- Este es el cartel de Cañeteando 2026: Nancys Rubias y Queen Revolution harán vibrar al público el 27 de junio
Cultura
Deportes
- El Córdoba CF y el nuevo límite a las cesiones de la RFEF: una norma que pone a prueba uno de sus grandes modelos de mercado
- Fátima acoge una velada especial de kick boxing con fines solidarios
- Carmen García, mejor nota de la PAU en 2022: «Si has trabajado, por muy mal que creas que vas, te irá bien en los exámenes»
- Muere el consejero de Universidad y exrector de la UCO, José Carlos Gómez Villamandos, a los 63 años de edad
- Binter saca una promoción para volar desde Córdoba a cualquier isla de las Canarias por 75 euros
- Unas 2.000 piscinas situadas en residenciales de Córdoba se enfrentan a una nueva 'ITV' con sanciones de hasta 600.000 euros
- Córdoba inicia el Plan Asfalto 2026-2027 pavimentando 15 grandes avenidas en sus dos primeras semanas
- Córdoba regresa al sorteo de Vimcorsa para adjudicar viviendas protegidas y agilizar la demanda
- El parque acuático Aquasierra abre la temporada 2026: fecha de apertura, horarios, tarifas y servicios
- La temporada de caracoles en Córdoba, a punto de terminar: 'La gente nos pregunta por qué nos vamos ya