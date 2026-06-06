El debate sobre la implantación de plantas de biogás en la provincia de Córdoba, respaldadas por la Junta de Andalucía y el Gobierno central mientras crece la oposición de varios ayuntamientos, abre nuestro boletín de este sábado 6 de junio. También recogemos las referencias a Córdoba, Maimónides y Averroes en el primer discurso pronunciado por el Papa León XIV en España. Además, analizamos los movimientos del Córdoba CF en el mercado de fichajes y los perfiles de centrales que encajan en la planificación deportiva de la entidad para la próxima temporada.

Además, destacamos estas otras noticias:

Visita del Papa a España

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