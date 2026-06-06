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Mobiliario urbano

Estas son las calles donde el Ayuntamiento de Córdoba retirará quioscos de prensa y chucherías

Una empresa inicia este lunes 8 de junio la retirada de estos puntos en desuso, después de haber retirado en las últimas semanas 26 cabinas telefónicas

Quiosco cerrado en la calle Claudio Marcelo, en el casco histórico de Córdoba.

Quiosco cerrado en la calle Claudio Marcelo, en el casco histórico de Córdoba. / A. J. González

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Irina Marzo

Irina Marzo

CÓRDOBA

El Ayuntamiento de Córdoba empezará el lunes 8 de junio a retirar los quioscos instalados en la vía pública que están en desuso desde hace años en la capital cordobesa, después de haber terminado con la retirada de las cabinas de teléfonos en las últimas semanas. Los trabajos se van a iniciar en la avenida de la Fábrica, situada en los Olivos Borrachos, con la retirada de un quiosco de prensa que lleva cerrado varios meses.

La eliminación de este mobiliario urbano en Córdoba forma parte de un contrato que aprobó en octubre el área de Infraestructuras y que la oposición había exigido que se ejecutase, al entender que estos elementos son focos de suciedad y un riesgo para la ciudadanía, además de proyectar una mala imagen de las calles de Córdoba. Aunque en el año 2022 se retiraron la mayoría de las cabinas telefónicas, este mes de mayo se ha completado la retirada de 26 que quedaban repartidas por toda la ciudad y ahora los quioscos que se quitarán son aquellos que están sin uso y sin solución de continuidad por diversos motivos, ya sea por baja provisional, revocación de licencia o renuncia expresa de sus titulares, entre otros.

La plaza del Arzobispo Romero Mengíbar, en Fátima, donde se retirará un quiosco usado como punto de droga.

La plaza del Arzobispo Romero Mengíbar, en Fátima, donde se retirará un quiosco. / Córdoba

Situación de los quioscos de prensa

La situación de los quioscos es delicada desde hace años y los quiosqueros de prensa trataron sin éxito que el Ayuntamiento de Córdoba articulase una normativa más flexible que permitiera ampliar la actividad de estos negocios, como se ha hecho en localidades como Málaga, donde pueden instalar hasta cajeros automáticos, consignas de paquetería o máquinas expendedoras. Después de meses de negociaciones, el gobierno del PP se aferró a la falta de encaje jurídico para aceptar la propuesta de los quiosqueros y de los grupos de la oposición, impidiendo, además, la prórroga automática de las licencias. La realidad es que hace un año solo 14 quioscos de prensa seguían abiertos y con actividad en la ciudad.

Adjudicataria del contrato

La empresa adjudicataria de este contrato, Antroju, acomete esta tarea por un importe de 63.082 euros y un plazo de ejecución de dos meses. En primer lugar, ha llevado a cabo la retirada de las cabinas, una tarea que comenzó a finales del mes de abril y que le ha llevado prácticamente un mes de trabajos.

Retiro de cabinas telefonicas, Santa Rosa

Retirada de una cabina telefónica en Santa Rosa. / Víctor Castro / COR

Quioscos de chucherías y de prensa

Ahora, la adjudicataria va a llevar a cabo la retirada de 7 quioscos en desuso, entre los que hay puestos de chucherías y prensa. Algunos de los elementos que se van a retirar a lo largo de la próxima semana se hará de noche para evitar molestias de movilidad. Es el caso del quiosco de prensa que hay instalado en la calle Cruz Conde esquina Ambrosio de Morales.

De este modo, además del quiosco de la avenida de la Fábrica, se eliminarán quioscos en la avenida República Argentina, calle Claudio Marcelo, avenida de Fátima, plaza Arzobispo Romero Mengíbar, calle Periodista Gago Jiménez y calle Ronda.

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En su momento, el delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, ya anunció que se sacará un nuevo contrato para avanzar en la retirada integral de estos elementos.

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