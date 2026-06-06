Este es el restaurante italiano más valorado de Córdoba en TripAdvisor: "La comida está exquisita"

La cocina italiana lleva décadas ocupando un lugar privilegiado en las mesas españolas. Pocas gastronomías han logrado una conexión tan universal a partir de recetas aparentemente sencillas. En Córdoba, esa pasión por Italia no ha dejado de crecer en los últimos años, con nuevas aperturas que han elevado el nivel de la oferta gastronómica de la ciudad. En este contexto destaca Sant'Angelo, un restaurante situado en Arroyo del Moro que se ha convertido en el italiano mejor valorado de Córdoba en TripAdvisor.

Alejado del bullicio turístico del centro, el local ha encontrado en la zona noroeste el espacio perfecto para desarrollar una propuesta basada en el producto, la autenticidad y una cocina elaborada con calma. El nombre del restaurante ya anticipa buena parte de su identidad. Sant'Angelo remite inevitablemente al Castel Sant'Angelo de Roma, uno de los monumentos más emblemáticos de la capital italiana.

Una carta italiana clásica

La carta recorre algunos de los grandes clásicos de Italia, aunque evitando caer en una propuesta demasiado convencional, con entrantes como el provolone al horno con tomate. Los platos estrella son las pizzas, elaboradas con masa fina y combinaciones que van desde recetas tradicionales hasta versiones más gourmet, y la pasta. Entre las primeras, la más premium es la Tartufata ai funghi porcini, una pizza que combina base de trufa, mozzarella fior di latte, mortadela de Bolonia, setas porcini, burrata, trufa fresca, rúcula y aceite de oliva aromatizado con trufa.

Pasta carbonara de Sant Angelo. / Sant Angelo

La experiencia termina con postres tradicionales como el canoli siciliano que aporta el cierre perfecto a una comida donde Italia está presente en cada detalle.

Recientes aperturas en Córdoba

El éxito de Sant'Angelo coincide además con el auge de la gastronomía italiana en Córdoba. En los últimos meses han abierto propuestas como Ditaly, vinculada al grupo La Mafia se sienta a la mesa y especializada en cocina italiana al horno, o Na Pizza Milano, centrada en la auténtica pizza milanesa, menos habitual en España que la napolitana o la romana.

Aun así, Sant'Angelo continúa liderando el ranking de TripAdvisor en la ciudad. Un reconocimiento que no responde solo a la moda de la cocina italiana, sino a la regularidad de una propuesta que ha conseguido fidelizar a sus clientes.