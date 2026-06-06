La moda 'made in Córdoba', elegida por la reina Letizia para dar la bienvenida al Papa León XIV en España

El Papa León XIV ya se encuentra en España y en las pocas horas que lleva en la nación española ya ha tenido tiempo de mencionar a Córdoba en uno de sus discursos como ejemplo de convivencia religiosa durante siglos, ya que la capital cordobesa fue cuna del Islam y territorio en que coexistieron durante siglos cristianos, musulmanes y judíos. Así, la ha destacado la propia Diócesis de Córdoba.

El viaje del Papa a España culminará el 12 de junio después de completar una intensa agenda de carácter pastoral y social que lo llevará a visitar también Barcelona, Gran Canaria y Tenerife, desde donde regresará de nuevo a Roma.

Jóvenes cordobeses han querido acompañar al Papa en Madrid

Sin duda, la visita del sumo pontífice está capitalizando toda la atención en esta jornada de sábado y, como en su primera gira española el Papa no ha contemplado acercarse a Andalucía, numerosos cordobeses, la mayoría jóvenes de la capital y de diferentes localidades de la provinciano han querido perderse esta cita histórica, y han viajado a Madrid este sábado junto a la Diócesis de Córdoba o por sus propios medios.

Las princesas Leonor y Sofía, junto a los reyes de España y el Papa León XIV. / Casa de Su Majestad El Rey

La moda cordobesa presente en una cita histórica

Además, Córdoba también ha estado presente en esta primera visita del Papa León XIV en el diseño elegido por la reina Letizia para darle la bienvenida. La reina española iba de blanco impoluto, haciendo uso del privilegio que se le permite por ser una reina y consorte católica, mientras que sus hijas se han decantado por el negro, acorde a un acto sobrio como el de esta jornada, y el rey Felipe VI lucía una corbata amarilla, en homenaje al tono de la bandera del Vaticano.

Los Reyes de España han saludado al Papa cuando se ha bajado del avión, exhibiendo una gran cordialidad con el sumo pontífice. El vestido de la reina Letizia es un diseño de la firma The2nd Skin Co y lo estrenó durante su visita de Estado a Egipto el 17 de septiembre de 2025. En aquel viaje a Egipto este diseño fue muy alabado y calificado por algunos expertos como un traje de corte nupcial y estilo retro.

Los Reyes de España se dirigen a recibir al Papa a su llegada a España. En la imagen se puede observar el detalle con acento cordóbés de la monarca. / Casa de S.M. el Rey

El diseño elegido por la reina Letizia se llama 'Lady White' es 'made in Córdoba' al 50%

En concreto, la pieza escogida por la monarca española está bautizada por sus creadores como Lady White, un vestido de guipur, base de organza y bordado floral, una opción muy adecuada para una visita tan especial como la del Papa.

El diseñador cordobés Juan Carlos Fernández, en una imagen de archivo. / CÓRDOBA

The2nd Skin Co es una firma de moda made in Córdoba al 50%. El cordobés Juan Carlos Fernández, nacido y criado en el Sector Sur de Córdoba y formado en Londres, es la mitad de la firma de moda The Second Skin Co -The 2nd Skin Co-, junto al zaragozano Antonio Burillo y no es la primera vez que visten a la reina de España.

La reina Letizia, junto al rey Felipe VI y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. / José Luis Roca

En los premios Príncipe de Asturias de 2019 la reina Letizia lució un top de plumas rosa palo, de escote palabra de honor y cuerpo drapeado, con cinturón lazo de seda en color negro, de la colección otoño/invierno 2019 de la firma que este diseñador cordobés y su socio pusieron en marcha hace justo 20 años.

Igualmente, hace unos meses, la monarca española se decantó por un traje tono carmín de The 2nd Skin Co para recibir junto al rey Felipe VI al presidente y primera dama de Alemania en el Palacio Real. Córdoba puede estar orgullosa de haber brillado una vez más en un acontecimiento histórico como el de este sábado en España.