Más de mil aspirantes buscan una plaza fija en el Ayuntamiento de Córdoba: nervios, esfuerzo y esperanza en las oposiciones de ayudante

Botellas de agua, ropa ligera para soportar las altas temperaturas y nervios han confluido este sábado en el Aulario Averroes del Campus Universitario de Rabanales. Allí se dieron cita los aspirantes a participar en el primer ejercicio de las oposiciones convocadas por el Ayuntamiento de Córdoba para cubrir 24 plazas de ayudante correspondientes a las ofertas públicas de empleo de 2021 y 2023.

La expectación era máxima. No era para menos. Un total de 1.196 personas -1.143 por el turno general y 53 por el cupo reservado a personas con discapacidad- compiten por apenas 24 puestos, una proporción cercana a los 50 aspirantes por cada plaza. Aunque, eso sí, en estas convocatorias no llegan a presentarse todos los que se apuntan.

Un examen de 90 minutos valida años de preparación

Tras meses e incluso años de preparación, los opositores afrontan un examen tipo test de 90 minutos que supone el primer paso hacia la ansiada estabilidad laboral. Antes de acceder a las aulas, las conversaciones giraban alrededor de las horas de estudio acumuladas, las posibilidades reales de conseguir una plaza y la amplitud de un temario que abarca materias tan diversas como jardinería, fontanería, mantenimiento y otros oficios municipales.

Oposiciones de ayudante del Ayuntamiento. / Víctor Castro

Entre ellos se encontraba Armando A., trabajador del sector de los oficios, que lleva preparándose algo más de un año. Compatibilizar el trabajo con el estudio no ha sido sencillo, aunque afrontaba la jornada con serenidad. "Me siento bien, tranquilo", explicaba antes de entrar en el aula. Aunque reconoce que el temario es especialmente amplio y exige conocimientos de disciplinas muy distintas, considera que la prueba no ha sido de las más complicadas a las que se ha enfrentado. Hace unos años se quedó a las puertas de conseguir una plaza y esta nueva convocatoria representaba una segunda oportunidad.

Dos años de preparación intensiva junto a un preparador especializado

Para su hermana, Rocío A., que no cuenta con experiencia laboral en el área, la prueba representa un reto y se presenta con la intención de medir sus posibilidades de cara a futuras convocatorias.

Tras dos años de preparación intensiva junto a un preparador especializado, Antonio asegura haber dedicado incontables horas al estudio y a la realización de test. Su experiencia profesional juega a su favor, ya que una de las plazas ofertadas corresponde precisamente a su categoría laboral. Aun así, no oculta la dificultad del proceso. "Esta oposición es más difícil porque tiene cinco ramas distintas y unos temarios muy extensos", señala.

Además, recuerda que el camino no termina con este primer examen. Los aspirantes que superen la fase teórica deberán enfrentarse posteriormente a una prueba práctica.

Entre los objetivos más evidentes, la búsqueda de estabilidad laboral

La búsqueda de estabilidad es uno de los motivos más repetidos entre quienes acudieron a Rabanales. Juan, vigilante de seguridad, coincide con Antonio en señalar que el empleo público representa una oportunidad de lograr una mejor situación laboral en un mercado marcado por la temporalidad y la incertidumbre. La estabilidad económica, unos horarios más regulares y una mejor conciliación de la vida personal y familiar aparecen entre las principales razones que impulsan a muchos trabajadores a opositar.

Ese mismo objetivo persigue Daniel Antón Díaz, aspirante del cupo reservado para personas con discapacidad. Actualmente, trabaja como instalador de teleasistencia, el conocido servicio del botón de emergencia utilizado por numerosas personas mayores, y también acumula experiencia en labores de mantenimiento. Después de aproximadamente seis meses de preparación y tras haber participado anteriormente en procesos selectivos del Servicio Andaluz de Salud, considera que la prueba es "razonable".

Los aspirantes entregando sus móviles y dispositivos al entrar. / Víctor Castro

Daniel destaca además las posibilidades de crecimiento profesional que ofrece la Administración pública mediante los procesos de promoción interna, una oportunidad que valora especialmente de cara al futuro, en el que busca "un empleo estable y una seguridad financiera", explica.

La convocatoria para cubrir 24 plazas de ayudante se ha convertido en uno de los procesos selectivos con mayor participación impulsados por el Ayuntamiento de Córdoba en los últimos años. Las bases fueron publicadas en el Boletín Oficial del Estado el pasado 26 de enero y despertaron un enorme interés desde el primer momento. Junto a los 1.196 admitidos, el Consistorio excluyó a 39 aspirantes por diversos motivos relacionados con la documentación presentada, el pago de tasas o el incumplimiento de requisitos establecidos en las bases.

La organización distribuye a los opositores entre distintas aulas y espacios

Para facilitar el desarrollo de la prueba, la organización distribuyó a los opositores entre distintas aulas del Aulario Averroes y habilitó espacios específicos para quienes habían solicitado adaptaciones por necesidades especiales.

El tribunal calificador también estableció estrictas medidas de control para evitar cualquier intento de fraude. Quedó prohibida la entrada con teléfonos móviles o dispositivos electrónicos con conexión a datos, salvo aquellos autorizados previamente por motivos médicos. Asimismo, se recordó que cualquier comunicación durante el examen podría suponer la expulsión inmediata y la anulación del ejercicio.