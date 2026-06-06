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Qué hacer hoy en Córdoba, sábado, 6 de junio de 2026

Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada

Puesta en escena de ‘La verdad’

Puesta en escena de ‘La verdad’ / DIARIO CÓRDOBA

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Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Teatro

Puesta en escena de ‘La verdad’

Se pone en escena la obra ‘La verdad’, de Florian Zeller (miembro de la Academia Francesa). Dirección: Juan Carlos Fisher. Localidades: de 10 a 24 euros.

CÓRDOBA. Gran Teatro.

Avda. Gran Capitán.

20.00 horas.

Café cantante

Recital con María García

Recital flamenco a cargo de María García, acompañada de Miguel del Pino, al cante, Juanjo León, guitarra y Raúl ‘El Duende’, palmas. Entrada libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Centro de Flamenco Fosforito.

Posada del Potro.

22.00 horas.

Concierto

Fausto Taranto en la Sala Impala

Fausto Taranto es una banda de metal con tintes flamencos procedente de Granada, que llega para presentar su cuarto álbum ‘Ruina, amor y navaja’.

CÓRDOBA. Sala Impala.

Avda. de Chinales, 64.

22.30 horas.

Música

Concierto de Samuel Slzr

Samuez Slzr actúa en la sala M100 consolidado como una de las voces más genuinas y versátiles de la escena urbana española.

CÓRDOBA. Sala M100.

Avda. de Chinales, 18.

21.00 horas.

Iglesias fernandinas

Concierto de la Orquesta y Coro de la Mezquita-Catedral

Bajo la dirección de Clemente Mata Ruiz, la Orquesta y Coro de la Mezquita-Catedral ofrecerá un concierto en la iglesia de San Andrés.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Iglesia de San Andrés.

Plaza de San Andrés.

21.15 horas.

Cultura en red

‘Raíces flamencas’

‘Raíces flamencas’, espectáculo de flamenco cercano y festivo, combina cante, baile, guitarra y percusión. Entrada libre hasta completar el aforo.

VILLARRUBIA. Plaza Dr. Gregorio Gracia.

Distrito Periurbano Oeste.

23.00 horas.

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