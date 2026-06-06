Fátima Ouhaddou, atleta: “Estoy cumpliendo los sueños que un día pensé de pequeña”

-¿Cómo se sintió cuando recibió la noticia de la concesión del premio?

-Muy contenta por recibir este gran premio y, la verdad, contenta por todo lo que representa.

-Cuando le conceden un premio de estas características, ¿de quién se acuerda?

-Sobre todo, de mi familia, mi gran aliado. De mi marido, que es mi entrenador y mi pareja; de mi niña, mi madre y mi suegra, que hacen lo imposible para que yo pueda entrenar. Ellos cuidan de mi hija y me acompañan. Y, sobre todo, de las personas más cercanas a mí, que saben lo que conlleva el sacrificio de este gran deporte.

-Nació en Marruecos. Háblenos de su niñez.

-Pues sí, nací en Marruecos. A los ocho años me fui a Casariche a vivir con mi familia, donde estuve hasta que me casé y me vine a Aguilar de la Frontera.

-Como es su día a día en Aguilar, sobre todo ahora que la conoce todo el mundo.

-Intento vivir como una persona normal. Desde que dejo a mi hija en el colegio, ya empiezo con el cronometraje, a perderme por el campo y a correr por las calles. Los entrenamientos más intensos los hago en la pista, tengo la gran suerte de tener una gran pista de atletismo. La gente me respeta muchísimo y estoy muy contenta.

Fátima Ouhaddou, durante un entrenamiento. / Manuel Murillo

-Supongo que todos los atletas populares de Aguilar la admiran.

-Pues sí, pero ya no solo los atletas, todo el pueblo. La verdad es que tengo muchos seguidores que son vecinos, amigos del campo, que son con los que más me cruzo y que no conocían este deporte hasta que me han visto correr muchísimo. Se han enterado de que he empezado a ganar y se han aficionado a seguirme muchísimo. La verdad es que estoy muy contenta.

-¿Cuántas horas entrena a la semana?

-Dependiendo de la época del año, cuando estoy de concentración le dedicamos muchísimas más, porque tengo que rondar los 200 kilómetros semanales, lo que conlleva dos sesiones diarias casi todos los días, excepto uno o dos a la semana. Cuando no doblo es porque tengo un entrenamiento muy largo, por ejemplo, de 30 o 35 kilómetros o una intensidad muy similar a esa distancia. Me conlleva, más o menos, sobre unas cuatro horas diarias, entre los entrenamientos, estiramientos y los ejercicios de técnica, gimnasio o lo que sea.

"Cuando estoy de concentración tengo que rondar los 200 kilómetros semanales de entrenamiento"

-¿Cuántos kilómetros hace al día?

-Cuando estoy en una fase de plena intensidad rondo los 25 kilómetros, incluso hay días que hago 30, eso solo haciendo kilómetros.

-¿Qué seguimiento de fisioterapia tiene?

-Tengo unos ejercicios de movilidad y técnicos que he personalizado. Cuento con un fisioterapeuta que me cuida muchísimo. De hecho, he avanzado últimamente mucho gracias a esto y a dedicarme a ello al cien por cien.

-Háblenos del tipo de vida que lleva, ya que hará a buen seguro sacrificios por ser una deportista de élite.

-Si me ves por la calle parezco una persona normal pero no lo soy. Por ejemplo, me puedes ver cuando entreno o cuando tengo que hacer algo puntual, pero cuando estoy en plena concentración, como que desaparezco. Cuando estoy de concentración, solo me puedes ver entrenando, el resto del tiempo lo dedico al descanso o a complementar este deporte. Todo suma, así que todo lo que suponga gasto de energía, por ejemplo, estar de pie o ir a la compra andando desaparece, lo delego en otros y yo hago todo lo contrario, que es descansar, hacer ejercicios para recuperarme lo antes posible para la siguiente sesión. Siempre piensas que tengo que recuperarme para entrenar de nuevo. Las 24 horas son para entrenar o pensar en el entrenamiento.

"Cuando estoy de concentración, las 24 horas son para entrenar o pensar en el entrenamiento"

-Hará también lo posible por estar pendiente de su familia.

-Hombre, lo intento. Ellos son los que me acompañan, sobre todo. Por eso he dicho, el gran aliado es la familia, para que lo entiendas, tú te estás dedicando a lo tuyo y ellos son los que te acompañan. Es un sacrificio muy grande.

-Imagino que contar con Brahim Boualla, un marido que ha sido atleta de cierto nivel, ayuda a ser comprendida.

-Sobre todo, que tu familia te acompañe y entienda lo que es este deporte es la gran ventaja que tengo. También lo comparte conmigo, es uno de mis entrenadores, vive conmigo las 24 horas del día, es uno de mis fisioterapeutas, así que lo comparte todo al cien por cien y me entiende también al cien por cien. Tengo la suerte de que se ve reflejado en mí, pues he llegado donde él no ha podido llegar. Es como mutuo todo el trabajo.

-El pasado año se proclamó campeona de Europa absoluta de maratón, ¿qué recuerda de aquel día?

-Aquel día fue maravilloso. Cuando llegué a la meta, me pasó toda mi vida, sobre todo, el gran sacrificio que haces por este deporte, y ves el resultado, pues cuando ganas el Europeo, entonces te das cuenta de que merece la pena todo el trabajo que haces, todas las veces que has dicho "no", y por fin estás diciendo: "Tiene sentido decir no a muchas cosas".

"Cuando ganas el Europeo te das cuenta de que tiene sentido decir 'no' a muchas cosas"

-¿Cuándo realmente sintió que podía ganar?

-Realmente no lo sabía, ganar no me lo imaginé. No me lo podía creer hasta que llegué a la meta. Sabía que podía optar al podio, porque desde el primer entrenamiento iba aspirando a ello. Durante los últimos kilómetros de la carrera sabía que optaba al podio porque éramos tres las que estábamos arriba. De repente empecé a ver que yo podía responder a hacer cambios y ellas no. No me lo creía. Volví a girarme porque decía: "No vaya a ser que vengan por detrás". ¿Qué está pasando? No me lo creí hasta que no crucé la meta. Ya lo que hice fue derrumbarme de emoción y felicidad.

-Tuvo que esperar un tiempo para correr como española, ¿qué sucedió?

-Bueno, yo he corrido como española desde que empecé en este deporte. Lo que pasó fue que cuando me hice profesional y empecé a lograr grandes marcas, me di cuenta de que World Athletics no me tenía registrada como española. También me di cuenta de que mis datos estaban incorrectos. De hecho, mi nombre estaba mal escrito. Tuve que esperar un mes o dos mientras se gestionaba el papeleo para poder correr con España. Para que te hagas una idea, yo ya tenía mis oposiciones para trabajar en el Ejército y estaba representando a España en otros aspectos. Solo pasó que hubo un error de la Federación Internacional. Desde el primer momento, desde que corrí una maratón y conseguí la mínima mundial y olímpica, tenía claro que quería defender a España. Desde que era pequeña tenía claro que quería hacer algo por mi país. Al final ha sido haciendo deporte de la manera con la que he dado lo mejor de mí. He sido la primera española que ha ganado esta medalla europea, así que valió la pena todo. Estoy cumpliendo los sueños que un día pensé de pequeña. Muchas veces piensas que "ojalá algún día yo consiga algo así el día de mañana y que alguien me recuerde" por eso, es maravilloso.

"Desde que era pequeña tenía claro que quería hacer algo por mi país"

-Cuéntenos como llegó la decisión de pasar de atleta popular a atleta de élite.

-El deporte me ha encantado siempre desde pequeña. Ya de mayor, me encantaba el atletismo. Sabía que tenía cualidades, pero es verdad que siempre lo he compaginado con otros aspectos, estudiar, trabajar, la casa y otras cosas. No me lo había planteado como una manera de ganar un plus extra económico con las carreras, aparte de mi trabajo. No era capaz de dejar mis estudios y mi trabajo. Lo que ocurrió fue que vino la pandemia y no se podía competir en las carreras populares. Me di cuenta de que con este deporte, no solamente podía correr porque me gusta o ganar un plus extra ganando carreras populares, sino que, como este deporte me apasiona muchísimo, no podía vivir sin él. Me di cuenta de algo ilógico, de que era como un hobby, pero que quería que fuera algo más. De hecho, en Tokio, vi a un gran amigo, Ayad Landassem, que con 40 años estaba luchando en los Juegos Olímpicos por una medalla. Me di cuenta de que no era mayor para eso. O sea, que aunque me metí mayor en el deporte popular, no lo era para ser profesional. Entonces, fue ahí cuando me di cuenta de que quería hacer algo más. Mi gran ayuda llegó con mi marido. Le comenté, viendo la maratón de las Olimpiadas de Tokio, que quería estar en las siguientes. Lo que no me imaginé es que él me apoyara. Me dijo "pues yo creo en ti, lo puedes hacer", y me quedé mirándolo y fue así. Le dije "bueno, lo quiero intentar". Y me respondió: "¿Sabes el sacrificio tan grande que vas a tener que hacer?". Le contesté: "Sí". Entonces, a raíz de eso, movimos cielo y tierra para conseguir todo esto. O sea, lo he dejado todo, he ido soltando poquito a poco el resto de otras cosas que tenía que hacer como persona normal, estudios, trabajos, entre otras cosas, y delegar para concentrarme al cien por cien en este deporte, no solamente como hobby, sino como estoy ahora, viviendo de ello, es mi trabajo. Y me apasiona, me encanta. Yo creo que lo estoy disfrutando, que estoy aprovechando cada momento y, sobre todo, lo mejor es que a la gente que me rodea también le apasiona.

La fondista Fátima Ouhaddou, en Aguilar de la Frontera. / Manuel Murillo

-¿Qué se siente cuando una atleta de maratón corre al ritmo que quiere?.

-Siente felicidad, porque siente que su cuerpo le responde, que eso pocas veces lo sentimos. Sentir que tu cuerpo va fluyendo, va en sintonía contigo, a tu pensamiento, es verdad que es una alegría, una satisfacción enorme. Cuando vamos sufriendo, es verdad que empezamos a buscar otras alternativas, como no pensar mucho en lo negativo, buscamos cosas positivas, pero cuando va todo fluyendo, vas disfrutando.

-Ya está clasificada para el Europeo de este año, ¿es su próximo reto?

-Es el reto, luchar otra vez por un gran puesto. Siempre digo un gran puesto, no sabemos cuál, pero cada vez es verdad que la competencia es un poquito más compleja y más intensa, pero siempre hay que ser una persona ambiciosa, luchar hasta el final y luchar por ello. Lo voy a dar todo para hacer la mejor preparación posible, para llegar en un buen estado de forma y defender los colores de España de la mejor manera posible.

"El reto en el próximo Europeo es luchar de nuevo por un gran puesto"

-Se quedó muy cerca de correr en los últimos Juegos Olímpicos, ¿es su objetivo a largo plazo?

-Pues sí, que me quedé a las puertas. De todas formar siempre creo que cuando se cierra una puerta se abre una ventana. A mí se me cerró la puerta de los Juegos pero quedé campeona de Europa, que no lo podía haber imaginado. Si me das elegir, quiero ser otra vez campeona de Europa antes de ir a la Olimpiada.

-¿Hasta cuándo piensa seguir corriendo?

-Hasta que el cuerpo aguante. Cuando no pueda ser, me gustaría seguir ligada de otra manera, entrenando por ejemplo.