Hacemos Córdoba pide al alcalde que "se ponga las pilas" y desatasque el retraso de "meses" del padrón

El grupo municipal de Hacemos Córdoba tiene previsto volver a llevar al Pleno del Ayuntamiento de la capital cuestiones relacionadas con la gestión del empadronamiento, una situación que consideran "grave y sostenida en el tiempo" y que, según denuncian, evidencia la "ineficacia, la desidia y la falta de actuación" del equipo de gobierno municipal.

Desde la coalición de izquierdas insisten en un comunicado en que "no es admisible" la situación actual del servicio de empadronamiento, que está generando retrasos "de meses" en la resolución de expedientes y provocando consecuencias directas para la ciudadanía, como la pérdida de acceso a ayudas y recursos públicos, según recoge la agencia Europa Press.

Reclaman al alcalde que "se ponga las pilas de una vez por todas"

"Es un tema para que el alcalde y su equipo de gobierno se pongan las pilas de una vez por todas. No es de recibo lo que están haciendo con el empadronamiento ni la falta de respuesta ante un derecho básico de la ciudadanía", señalan desde Hacemos Córdoba.

El líder de Hacemos Córdoba, Juan Hidalgo. / CÓRDOBA

El grupo municipal señala que el empadronamiento constituye la puerta de acceso a servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación o las prestaciones sociales, siendo un trámite "imprescindible" para la plena integración administrativa en el municipio de residencia.

Una advertencia del Defensor del Pueblo andaluz de hace un año

En este sentido, subrayan que el Defensor del Pueblo de Andalucía, en junio de 2025, volvió a advertir al Ayuntamiento de Córdoba de la obligación de resolver las solicitudes en el plazo legal establecido, señalando que cuando transcurren más de tres meses sin resolución resulta de aplicación el denominado "silencio administrativo positivo", instando al Consistorio a proceder a la inscripción de oficio de las personas solicitantes.

Ante esta situación reiterada y las recomendaciones formuladas por el Defensor del Pueblo, el grupo municipal llevará al Pleno la siguiente cuestión: "¿Se han adoptado por parte del gobierno municipal las recomendaciones formuladas por el Defensor del Pueblo de Andalucía en relación con la gestión del empadronamiento, con el fin de garantizar el cumplimiento del plazo legal de tres meses, evitar la aplicación del silencio administrativo positivo por inactividad administrativa y asegurar una respuesta ágil, eficaz y en plazo a la ciudadanía?"

Una situación "insostenible" para muchas familias

Desde Hacemos Córdoba denuncian que la reiteración de esta problemática y la falta de respuesta del gobierno municipal están generando una situación "insostenible" para muchas familias.

"Ya hemos denunciado en varias ocasiones que este retraso está provocando que haya personas que pierdan ayudas o vean paralizados trámites esenciales. Es inaceptable que la ciudadanía tenga que esperar meses por un derecho tan básico", afirman.