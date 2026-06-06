Visita del Papa a España
Córdoba, Maimónides y Averroes en el primer discurso del Papa León XIV en España
El Santo Padre ha ensalzado las "ciudades de saberes" junto a Toledo para el impulso del entendimiento y el diálogo interreligioso.
El Papa León XIV ha elogiado a Córdoba y Toledo en su primer discurso al llegar a España. El Santo Padre ensalzó, en una intervención histórica que llama al alejamiento de la polarización y a la búsqueda del entendimiento, a la ciudad de Córdoba y aseguró que la historia atestigua la posibilidad de entendimiento si miramos al pasado.
En este sentido, el Santo Padre argumentó que los principios de la convivencia está enraizado en España con "la presencia del islam en la Península ibérica, por ejemplo, constituyó una realidad política, cultural y religiosa de larga duración". Y explicó que durante ese periodo no sólo hubo confrontación, sino que se intentó crear un "espacio de contacto, conversación y diálogo" sobre el sentido de la verdad entre cristianos, musulmanes y judíos.
Como expresión de encuentro, el Papa presentó a la escuela de traductores de Alfonso X el Sabio, expertos pertenecientes a las tres religiones colaboraron en la traducción del rico patrimonio árabe, griego y hebreo, "contribuyendo a la difusión de textos como, entre otros, los de los filósofos Averroes (1126-1198) y Maimónides (1138-1204). En particular, ciudades como Córdoba y Toledo se convirtieron en lugares de mediación entre lenguas, religiones y saberes."
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