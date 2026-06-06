Córdoba celebra las Jornadas Europeas de Arqueología con nueve visitas guiadas y conferencias

La Delegación de Cultura y Deporte ha anunciado que celebrará las Jornadas Europeas de Arqueología entre los días 12, 13 y 14 de junio, con el objetivo de "acercar la arqueología a la ciudadanía y fomentar el conocimiento y la participación en torno al patrimonio histórico".

Tal y como ha emitido el Gobierno andaluz en una nota, el delegado territorial, Eduardo Lucena, ha destacado que "estas jornadas representan una oportunidad única para que la ciudadanía descubra de primera mano la riqueza arqueológica de Córdoba y comprenda la relevancia de su conservación". Asimismo, ha subrayado que "la arqueología nos ayuda a interpretar nuestro pasado y actúa como motor de desarrollo cultural y turístico en nuestra provincia".

Durante los tres días de celebración se han programado nueve visitas guiadas, dos conferencias y un taller didáctico, configurando "una oferta diversa que combina el rigor científico con un enfoque accesible para todos los públicos".

En el apartado de actividades organizadas en instituciones culturales, en la capital el programa incluye el recorrido temático Las murallas de Córdoba, acercándonos a su misión, que tendrá lugar el 12 de junio a las 19.30 horas, con salida desde la calle Capitulares, frente al Templo Romano, con una duración aproximada de la actividad de dos horas. Esta actividad requiere reserva previa en visitasguiadas@salsum.es/ o los teléfonos 669 25 14 51 o 665 5863 24.

Asimismo, el Enclave Arqueológico de Ategua acogerá visitas guiadas los días 12 y 14 de junio, con salida a las 9.30 horas, y el día 13 de junio, con salida a las 10.30 horas, en todos los casos desde la Plaza de Colón de Córdoba --esquina con Conde de Torres Cabrera--, con regreso previsto a las 13.30 horas.

El yacimiento de Ategua. / CÓRDOBA

Los participantes podrán recorrer un yacimiento con más de 3.000 años de historia, que abarca desde el Calcolítico hasta la Edad Media. La actividad está dirigida a público general, con aforo limitado, y requiere inscripción previa en visitasguiadas@salsum.es/ o los teléfonos 669251451 o 665586324, recomendándose "calzado adecuado, agua y buena condición física".

El Conjunto Arqueológico de Medina Azahara organiza, el 13 de junio, la visita temática El Camino de los Nogales, a las 11.00 horas en el área arqueológica, con una duración aproximada de hora y media, centrada en los trabajos recientes y su impacto en la reordenación del espacio visitable. El aforo está limitado a 30 plazas y requiere reserva previa en plataforma Ares, a partir del 8 de junio.

Ese mismo día, a las 12.00 horas, se celebrará un taller de arqueología y dibujo arqueológico en el aula didáctica, dirigido a familias, con una duración estimada de una hora y media. Dirigido a familias con menores con un aforo limitado a 20 plazas. Requiere reserva previa en los teléfonos 600 14 30 71 o 661 14 30 69.

El Museo Arqueológico acogerá el 14 de junio, a las 12.00 horas, la conferencia Un hallazgo excepcional: la II Guerra Púnica en el Hospital Provincial de Córdoba, impartida por el arqueólogo Rafael Martínez, con una duración aproximada de una hora y acceso libre hasta completar aforo.

Por su parte, el Museo de Bellas Artes programa el 10 de junio, a las 19.00 horas, la ponencia Arte califal en la colección Romero de Torres, a cargo de Antonio Vallejo, con duración estimada de una hora y entrada libre hasta completar aforo.

Programación en la provincia

La programación se extiende también a distintos municipios de la provincia en colaboración con ayuntamientos y entidades locales. En Almedinilla, el 14 de junio, se llevará a cabo una visita guiada al poblado ibérico del Cerro de la Cruz y a la villa romana de El Ruedo, con salida en autobús desde la Plaza de Colón de Córdoba a las 8,30 horas y regreso previsto a las 15.00 horas.

En Monturque, el 13 de junio, se organizará un recorrido por sus principales espacios arqueológicos, incluyendo las cisternas romanas y el castillo medieval, con salida desde la Plaza de Colón de Córdoba, a las 9.30 horas y regreso a las 15.00 horas.

Ese mismo día, Puente Genil acogerá una visita a la villa romana de Fuente Álamo, destacada por sus mosaicos, con salida a las 8.30 horas desde la Plaza de Colón de Córdoba y regreso previsto a las 14.00 horas.

Por último, el municipio de El Viso será escenario, el 14 de junio, de una visita guiada al Castillo de Madroñiz, fortaleza de origen musulmán con elementos góticos, con salida en autobús desde la capital a las 8,30 horas y regreso previsto a las 14.30 horas.

Todas estas actividades de la provincia están dirigidas al público general con aforo limitado a 50 plazas. Se requiere calzado apropiado y agua, así como reserva previa en visitasguiadas@salsum.es o los teléfonos 669 25 14 51 o 665 5863 24.

En suma, la Administración autonómica ha precisado que las Jornadas Europeas de Arqueología, iniciativa impulsada a nivel internacional, "persiguen poner en valor la arqueología como recurso cultural, social y económico, al tiempo que fomentan la concienciación sobre la importancia de su conservación".

Con esta programación, la Junta ha considerado que se refuerza su compromiso con la protección, investigación y difusión del patrimonio histórico, "consolidando esta cita como un referente en el calendario cultural de la provincia".