Los comerciantes cordobeses alaban la Shopping Night: "Ha sido espectacular"

La Shopping Night de este año ha sido todo un éxito. Los empresarios cordobeses del sector del comercio celebran una iniciativa que ha servido para dinamizar las ventas en época veraniega y gracias a la cual "la gente disfruta". Así lo asegura el presidente del Centro Comercial Abierto Centro Córdoba, Manuel Blasco.

Para Blasco, "la temperatura ha sido fenomenal, con un ambiente como todos los años. Pero hemos visto más gente dentro de las tiendas". Ha habido más clientes que otros años, especialmente en las calles principales como Cruz Conde, Jesús y María o Gondomar, las arterias principales del comercio cordobés.

Una valoración muy positiva de la Shopping Night de Córdoba

En general, los empresarios valoran "muy positivamente" la celebración de esta Shopping Night, que también tiene lugar en otros centros comerciales abiertos de la provincia, como en Puente Genil y Lucena. "Estamos súper contentos porque vemos que la gente disfruta y todo funciona muy bien, ha sido una noche espectacular, con mucho civismo y con la gente trabajando en sus redes sociales el esfuerzo que hemos hecho todos", afirma Blasco.

La Shopping Night seduce a miles de cordobeses /

Más de 350 tiendas abiertas de forma extraordinaria

Miles de personas acudieron anoche a la llamada de Centro Córdoba, que por decimotercer año consecutivo, organizó una Shopping Night cargada de actividades, que llenaron de ritmo y animaron las ventas en las más de 350 tiendas abiertas de forma extraordinaria. El lema de esta edición era Que el ritmo no pare y con ese grito de guerra, los cordobeses, que aún se recuperan de la Feria, empezaron el mes de junio con un viernes festivo, esta vez, de la mano del comercio local.

Ambiente en la Shopping Night de Córdoba. / Manuel Murillo

Representación institucional en el evento

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, acudió a la cita junto a otros concejales de distinto signo político para apoyar al comercio y destacó que "la Shopping Night es una iniciativa consolidada en el calendario de eventos de Córdoba, gracias al impulso de Comercio Córdoba y a las personas que hacen que este evento sea un éxito de participación y convivencia".