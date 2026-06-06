Economía
La campaña del verano en el comercio cordobés se presenta "sin grandes crecimientos", según los empresarios
Las ventas dependerán en gran medida de las temperaturas del estío, que en los dos últimos años han sido muy elevadas
La campaña de verano se presenta «con prudencia» para el comercio cordobés, según estima el presidente de la federación Comercio Córdoba, Rafael Bados. «Tradicionalmente, son meses complejos para la actividad comercial debido a las altas temperaturas y a que una parte importante de la población se encuentra de vacaciones», apunta.
Por ello, la evolución de la campaña dependerá fundamentalmente «de la capacidad de gasto de las familias, del comportamiento del consumo y del efecto que puedan tener las rebajas, cada vez más reducido, y las distintas acciones de dinamización comercial», en palabras de Bados.
"Una campaña razonable"
Desde la asociación de empresarios Comercio Córdoba «esperamos una campaña razonable» de ventas este verano, «sin grandes crecimientos, pero confiamos en la capacidad de adaptación de nuestros comerciantes y en la fortaleza de un sector que continúa siendo uno de los principales motores económicos y de empleo de la ciudad».
Una estimación similar realizar Manuel Blasco, presidente del Centro Comercial Abierto Centro Córdoba, para quien «el verano siempre es más flojo, pero todo depende de las temperaturas». Blasco recuerda que «estos dos últimos años han sido tremendos», en alusión a las olas de calor que dejan desiertas las calles. Pero este año, al menos hasta ahora, «está siendo agradable y eso afecta mucho».
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