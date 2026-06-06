Más de 1.200 jóvenes cordobeses ponen rumbo a Madrid para encontrarse con el papa León XIV: "Es una oportunidad única"

Quince años después de la última visita de un Papa a España, miles de jóvenes de todo el país han puesto rumbo este fin de semana a Madrid para participar en el primer gran encuentro de León XIV con la juventud española. Entre ellos viajan más de 1.200 cordobeses repartidos en una veintena de autobuses organizados por la Delegación de Juventud de la Diócesis de Córdoba, que han partido de la capital cordobesa sobre las 9.30 horas de este sábado.

Durante los más de doce años de pontificado del papa Francisco, nunca realizó una visita apostólica al país. Por eso, para esta generación de jóvenes creyentes, la llegada de León XIV supone un acontecimiento excepcional.

Más de 1.200 jóvenes cordobeses ponen rumbo a Madrid para encontrarse con León XIV / Víctor Castro

Grupos de Montilla, Puente Genil, Bujalance y otras localidades de la provincia

La expedición cordobesa incluye grupos de distintos puntos de la provincia, como Montilla, Puente Genil o Bujalance, en un viaje que supone también un importante reto logístico. Los jóvenes se alojarán en un centro educativo habilitado por la Archidiócesis de Madrid, junto a participantes de otras diócesis españolas. De ahí, se trasladarán a las diferentes actividades en las que van a participar. El programa incluye una gran vigilia de oración este sábado por la tarde y una misa multitudinaria el domingo, los dos actos centrales que presidirá el Papa durante su estancia en la capital.

Cordobeses que van a ver al papa León XIV, en el Puente Romano, antes de salir hacia Madrid. / Víctor Castro

"Con muchas ganas y con mucha ilusión", resumían antes de partir Javi y Víctor, dos jóvenes que viajan con grupos parroquiales de Córdoba. "Madrid va a estar hasta arriba el fin de semana. Vamos organizados, pero también un poco a la aventura. No sabemos realmente lo que nos vamos a encontrar hasta que lleguemos allí", reconocían.

Participarán en la vigilia y en la misa del domingo

Ambos participarán en la vigilia y en la eucaristía del domingo. Aunque cuentan con zonas asignadas por la organización mediante códigos QR, admiten la incertidumbre propia de una concentración multitudinaria. "Es una oportunidad también el que haya venido y aprovechar haberlo podido vivir", añadían.

Para muchos participantes, el cansancio será parte inseparable de la experiencia. Nacho y Blanca, veteranos de otros encuentros internacionales de jóvenes católicos, lo tienen claro, pero admiten que "hay más ganas que cansancio", aseguran entre risas mientras esperan subir al autobús.

"Me siento muy agradecida y muy afortunada de que venga"

"Además de que hable español es un puntazo porque nos vamos a enterar de todo y va a ser más cercano", explica. "Y también que haya elegido España. Francisco no llegó a venir y es muy significativo que nos haya escogido como país", agrega y su compañera coincide: "Me siento muy agradecida y muy afortunada de que venga y lo bonito es que nos juntemos todos los jóvenes de España, y también del extranjero. Lo que se vive es impresionante".

Mochilas, colchonetas o pequeñas tiendas de campaña, pocas horas de sueño y muchas ganas de aprovechar cada momento son los principales ingredientes de este viaje. "Mi idea es no dormir", bromea una de ellas porque "hay iglesias abiertas toda la noche, actividades y mucha gente que conocer", agrega.

Entre los más jóvenes del grupo viajan también Alejandro y Curro, ambos ilusionados ante una experiencia que consideran histórica. "Estamos muy emocionados porque llevamos tiempo esperando esto", señala Alejandro, que agrega que "como Francisco no vino a España, hace ilusión que venga ahora León por primera vez", añade.

Unos 1.200 jóvenes en 19 autobuses ponen rumbo a Madrid. / Víctor Castro

Curro comparte la misma sensación: "Estoy nervioso y emocionado, cuando lleguemos participaremos en la vigilia y en todas las actividades que podamos". Para ellos, el encuentro tiene además una dimensión social. "De eso se trata también, de conocer gente y coincidir con jóvenes que tienen inquietudes parecidas a las tuyas", explica. Sus compañeros Juan y Julio, llegados desde Bujalance, forman parte igualmente de la expedición provincial que se sumará a las celebraciones junto a decenas de miles de jóvenes procedentes de toda España.

"Vamos a compartir esta experiencia"

Para Antonio y Laura, jóvenes cordobeses que participan por primera vez en una peregrinación de estas características, el viaje tiene un significado especial. "Es la primera peregrinación que hago con un grupo de la Iglesia y tenemos muchísimas ganas. Vamos a compartir esta experiencia con compañeros con los que llevamos mucho tiempo caminando juntos", explica Antonio.

Laura destaca especialmente la imagen que deja la concentración de miles de jóvenes creyentes. "Es súper gratificante ver a tantos jóvenes caminando unidos por la misma causa". A su juicio, encuentros como este ayudan a desmontar algunos estereotipos sobre la relación entre juventud y religión. "Parece como que la Iglesia está perdida entre los jóvenes, pero no es así", sostiene. "Cada vez más gente descubre que la espiritualidad forma parte de la vida y la Iglesia es un camino que está ahí y vivirlo en comunidad suma muchísimo", agrega su compañero.

Quien observa con satisfacción la movilización es Pablo Fernández de la Puebla, delegado de Juventud de la diócesis en Córdoba, que destaca que "hay mucha ilusión en el ambiente", tras la misa de envío celebrada en la Catedral. "Ir a ver al Papa es un momento de fe y de Iglesia y ya se va encendiendo el corazón en el deseo del encuentro con Jesucristo", dice.

Algunos de los cordobeses que parten a Madrid a ver al papa León XIV. / Víctor Castro

La importancia del testimonio juvenil ante la pérdida de la esperanza

Pablo subraya además el valor del testimonio juvenil que deja una convocatoria de estas dimensiones. "A veces se pierde la esperanza en los jóvenes, pero cuando uno camina con ellos descubre que dan muchísimo, los jóvenes están vivos, saben servir, ayudar y encontrarse con el Señor".

Los participantes cordobeses compartirán alojamiento con jóvenes de otras diócesis, entre ellas la de Toledo, antes de integrarse en los actos generales organizados por Madrid donde "tenemos ilusión por escuchar sus palabras porque vienen dirigidas a nosotros, a los jóvenes españoles", explica Pablo.

Sobre el significado de la visita, destaca que ayuda a reforzar el sentimiento de pertenencia a una comunidad mucho más amplia. "Cuando uno está solo en su parroquia puede parecer que son pocos, pero cuando ves que somos miles viviendo la fe juntos, eso llena de alegría el corazón".

En Directo

Felipe VI ya se encuentra en el Palacio Real Tal y como indica el izado de la bandera carmesí, los Reyes ya se encuentran en el Palacio Real, a la espera de la llegada del Papa.

Sara Fernández

Suenan las campanas en la Almudena Revuelo en los alrededores del Palacio Real. Las campanas de la catedral de la Almudena empiezan a replicar, lo que parece indicar la inminente llegada de Leñon XIV.

Empiezan a escucharse 'salvas' en el Palacio Real Todo preparado en el Palacio Real para la llegada de la comitiva papal, que será recibida por los Reyes en la plaza de la Armería.