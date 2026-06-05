¿La vuelta de los serenos a Córdoba? Vox propone recuperar su figura adaptada al siglo XXI

Durante décadas, la voz del sereno formó parte de las noches de muchas ciudades españolas. Llaves en mano, recorrían las calles vigilando los barrios, ayudando a los vecinos y ofreciendo asistencia en una época en la que no existían los actuales servicios de seguridad y emergencias. Aunque la figura desapareció progresivamente a finales del siglo XX, Vox quiere ahora rescatar parte de ese espíritu en Córdoba con una propuesta que no es nueva, y que llevará al próximo Pleno municipal.

El Grupo Municipal de Vox defenderá el próximo 10 de junio una moción para estudiar la implantación de un programa piloto de agentes cívicos nocturnos inspirados en los antiguos serenos. La iniciativa plantea que la Delegación de Seguridad elabore "un estudio técnico y económico sobre la viabilidad del proyecto, así como las funciones que desarrollarían estos agentes en coordinación con la Policía Local, Protección Civil y los servicios de emergencia".

La portavoz municipal de Vox, Paula Badanelli, sostiene que la propuesta "responde a una realidad que trasladan numerosos vecinos de Córdoba, especialmente en barrios donde existe una creciente sensación de inseguridad, problemas de convivencia o una población cada vez más envejecida". Según explica, estos agentes no asumirían funciones policiales, sino "labores preventivas, de mediación y asistencia, y recuperar la cercanía de contar con personas que puedan orientar a un vecino, acompañar a una persona mayor, detectar incidencias o alertar rápidamente a los servicios de emergencia cuando sea necesario".

A la izda, Paula Badanelli, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba. / CÓRDOBA

Implantado en otras ciudades

La formación pone como ejemplo experiencias desarrolladas en otras ciudades, entre ellas Sevilla, donde se implantó un programa similar de agentes cívicos nocturnos, y posteriormente ha sido ampliado a más barrios. Además, la moción plantea que esta iniciativa pueda generar oportunidades laborales para personas desempleadas con dificultades de inserción, especialmente mayores de 55 años.

Vox defiende que un proyecto piloto permitiría comprobar su eficacia con una inversión limitada antes de estudiar una posible extensión a otros barrios de la capital. "Si otras ciudades están obteniendo buenos resultados, Córdoba tiene la obligación de estudiar esta posibilidad" con el objetivo de tener "una ciudad más segura, más cercana y más humana", por lo que "recuperar la figura del sereno adaptada al siglo XXI puede ayudar a conseguirlo", ha concluido Badanelli. La propuesta será debatida en la sesión plenaria ordinaria de junio.