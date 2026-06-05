Los detalles del futuro Pabellón de la Juventud, que contará con instalaciones como piscina, sala fitness y zona de pádel, abren nuestro boletín de este viernes 5 de junio. También recogemos las declaraciones de Carlos González en vísperas del juicio relacionado con su etapa al frente del Córdoba CF, en las que asegura arrepentirse de haber adquirido el club. Además, informamos de la ratificación por parte de otras dos alumnas de Educación Infantil de las denuncias contra una maestra de Córdoba, a la que acusan de haberlas golpeado en las manos y encerrado en el baño del colegio.

Además, destacamos estas otras noticias:

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