Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pabellón JuventudCarlos GonzálezSorteo de VimcorsaShopping NightAbusos maestraObras Santa MarinaMuertes por calorPiscinasMorosidadCorpus CórdobaCriminalidadManuel Torres
instagramlinkedin

La actualidad del día

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

El futuro Pabellón de la Juventud, el juicio a Carlos González y su arrepentimiento de haber comprado el Córdoba CF, y las nuevas declaraciones de dos niños por presuntos malos tratos de su maestra de Infantil protagonizan algunos de los asuntos más destacados de la jornada

Carlos González, ante el edificio de la Ciudad de la Justicia, antes de iniciarse el juicio.

Carlos González, ante el edificio de la Ciudad de la Justicia, antes de iniciarse el juicio. / Manuel Murillo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

Los detalles del futuro Pabellón de la Juventud, que contará con instalaciones como piscina, sala fitness y zona de pádel, abren nuestro boletín de este viernes 5 de junio. También recogemos las declaraciones de Carlos González en vísperas del juicio relacionado con su etapa al frente del Córdoba CF, en las que asegura arrepentirse de haber adquirido el club. Además, informamos de la ratificación por parte de otras dos alumnas de Educación Infantil de las denuncias contra una maestra de Córdoba, a la que acusan de haberlas golpeado en las manos y encerrado en el baño del colegio.

Además, destacamos estas otras noticias:

Economía

Córdoba ciudad

Salud

Cordobeses del año

Provincia

Noticias relacionadas

Cultura

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Carmen García, mejor nota de la PAU en 2022: «Si has trabajado, por muy mal que creas que vas, te irá bien en los exámenes»
  2. Muere el consejero de Universidad y exrector de la UCO, José Carlos Gómez Villamandos, a los 63 años de edad
  3. Binter saca una promoción para volar desde Córdoba a cualquier isla de las Canarias por 75 euros
  4. Unas 2.000 piscinas situadas en residenciales de Córdoba se enfrentan a una nueva 'ITV' con sanciones de hasta 600.000 euros
  5. Córdoba inicia el Plan Asfalto 2026-2027 pavimentando 15 grandes avenidas en sus dos primeras semanas
  6. El parque acuático Aquasierra abre la temporada 2026: fecha de apertura, horarios, tarifas y servicios
  7. Una multitud despide en Córdoba al consejero José Carlos Gómez Villamandos: 'Hoy sube al cielo un hombre bueno y justo
  8. El Edilquivir toma forma: Córdoba activa nueve proyectos para renovar el entorno del Guadalquivir y el distrito Sur

Nueve afectados, dos de ellos trasladados al hospital, por un incendio en una vivienda de la calle Ceuta en Córdoba

Nueve afectados, dos de ellos trasladados al hospital, por un incendio en una vivienda de la calle Ceuta en Córdoba

La temporada de caracoles en Córdoba, a punto de terminar: "La gente nos pregunta por qué nos vamos ya"

La temporada de caracoles en Córdoba, a punto de terminar: "La gente nos pregunta por qué nos vamos ya"

Abren las piscinas públicas de la calle Marbella y La Fuensanta con abonos aún disponibles: toda la información

Abren las piscinas públicas de la calle Marbella y La Fuensanta con abonos aún disponibles: toda la información

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba

Piden ocho años de prisión para un hombre acusado de agresión sexual en Córdoba

Piden ocho años de prisión para un hombre acusado de agresión sexual en Córdoba

Un motorista herido tras chocar con un turismo en la zona del Hipercor

Un motorista herido tras chocar con un turismo en la zona del Hipercor

El Archivo Municipal de Córdoba celebra el 9 de junio con una exposición, visita guiada, concierto y conferencia

El Archivo Municipal de Córdoba celebra el 9 de junio con una exposición, visita guiada, concierto y conferencia

La Policía Nacional blindará la Shopping Night con un aumento de agentes uniformados y de paisano

La Policía Nacional blindará la Shopping Night con un aumento de agentes uniformados y de paisano
Tracking Pixel Contents