La actualidad del día
Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
El futuro Pabellón de la Juventud, el juicio a Carlos González y su arrepentimiento de haber comprado el Córdoba CF, y las nuevas declaraciones de dos niños por presuntos malos tratos de su maestra de Infantil protagonizan algunos de los asuntos más destacados de la jornada
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Los detalles del futuro Pabellón de la Juventud, que contará con instalaciones como piscina, sala fitness y zona de pádel, abren nuestro boletín de este viernes 5 de junio. También recogemos las declaraciones de Carlos González en vísperas del juicio relacionado con su etapa al frente del Córdoba CF, en las que asegura arrepentirse de haber adquirido el club. Además, informamos de la ratificación por parte de otras dos alumnas de Educación Infantil de las denuncias contra una maestra de Córdoba, a la que acusan de haberlas golpeado en las manos y encerrado en el baño del colegio.
- Piscina, sala fitness o zona de pádel: así será el futuro Pabellón de la Juventud de Córdoba
- Carlos González, antes del juicio: "Me arrepiento de haber comprado el Córdoba CF"
- Otras dos alumnas de Infantil de Córdoba ratifican que una maestra les golpeó en las manos y las encerró en el baño del colegio
Además, destacamos estas otras noticias:
Economía
- Córdoba pisa el acelerador: Ceprede prevé que la economía de la provincia crezca más que la media andaluza y española
Córdoba ciudad
- El Ayuntamiento levantará toda la calzada de Mayor de Santa Marina para reparar los numerosos hundimientos
- Regresa el sorteo de Vimcorsa para adjudicar viviendas protegidas y agilizar la demanda
- El Pleno de Córdoba dará luz verde a las subidas de las tasas de Sadeco y Emacsa en junio
- FOTOGALERÍA | De Córdoba a Roland Garros: Silbon exhibe en París la estética del tenis con 'Deuce'
- POLÍTICA | Badanelli se va al Parlamento andaluz y deja a Vox ante el relevo de su portavocía en Córdoba
Salud
- El Colegio de Enfermería de Córdoba advierte sobre los peligros de los sprays nasales bronceadores: contienen un componente sin aprobación sanitaria
Cordobeses del año
- ENTREVISTA | Manuel Torres, Cátedra Unesco de Resolución de Conflictos: "Estamos peor que hace 20 años, el orden internacional se ha desintegrado"
Provincia
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- La restauración del parque del Cascajar, histórica zona verde del sector noreste de Lucena, comenzará en el mes de julio
- Palma del Río recibe 100.000 euros del Gobierno de España para exhumaciones de la fosa común del cementerio
Cultura
- AGENDA DEL FINDE | El ocio se torna en nocturno este finde en Córdoba y anticipa el verano con la Shopping Night, Antoñito Molina y la Nocturna Trotacalles
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