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La actualidad del sábado 6 de junio

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

La Shopping Night en Córdoba y la provincia, un incendio con nueve personas afectadas en la calle Ceuta y las novedades judiciales en torno a la operación de venta del Córdoba CF centran algunos de los contenidos más destacados

Multitud de personas participan en la Shopping Night, que ha llenado de música en directo las calles del centro de Córdoba.

Multitud de personas participan en la Shopping Night, que ha llenado de música en directo las calles del centro de Córdoba. / Manuel Murillo

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Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

La Shopping Night vuelve a convertir el Centro de Córdoba en un gran escaparate al aire libre, con 350 comercios abiertos y miles de personas recorriendo sus calles, una cita que abre nuestro boletín de este sábado 6 de junio. También informamos del incendio registrado en una vivienda de la calle Ceuta, que se ha saldado con nueve personas afectadas, dos de ellas trasladadas al hospital. Además, detallamos la decisión del Juzgado de Instrucción número 2 de Córdoba de abrir diligencias para investigar presuntos delitos relacionados con la venta del Córdoba CF.

Además, destacamos estas otras noticias:

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