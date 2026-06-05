La Shopping Night vuelve a convertir el Centro de Córdoba en un gran escaparate al aire libre, con 350 comercios abiertos y miles de personas recorriendo sus calles, una cita que abre nuestro boletín de este sábado 6 de junio. También informamos del incendio registrado en una vivienda de la calle Ceuta, que se ha saldado con nueve personas afectadas, dos de ellas trasladadas al hospital. Además, detallamos la decisión del Juzgado de Instrucción número 2 de Córdoba de abrir diligencias para investigar presuntos delitos relacionados con la venta del Córdoba CF.

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