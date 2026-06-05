La actualidad del sábado 6 de junio
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
La Shopping Night en Córdoba y la provincia, un incendio con nueve personas afectadas en la calle Ceuta y las novedades judiciales en torno a la operación de venta del Córdoba CF centran algunos de los contenidos más destacados
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La Shopping Night vuelve a convertir el Centro de Córdoba en un gran escaparate al aire libre, con 350 comercios abiertos y miles de personas recorriendo sus calles, una cita que abre nuestro boletín de este sábado 6 de junio. También informamos del incendio registrado en una vivienda de la calle Ceuta, que se ha saldado con nueve personas afectadas, dos de ellas trasladadas al hospital. Además, detallamos la decisión del Juzgado de Instrucción número 2 de Córdoba de abrir diligencias para investigar presuntos delitos relacionados con la venta del Córdoba CF.
- "Mucho más que una noche de compras": la Shopping Night llena de ritmo el Centro de Córdoba con 350 comercios abiertos y calles llenas
- SUCESOS | Nueve afectados, dos de ellos trasladados al hospital, por un incendio en una vivienda de la calle Ceuta en Córdoba
- El Instrucción 2 de Córdoba abre diligencias por presuntos delitos en la venta del Córdoba CF
Además, destacamos estas otras noticias:
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