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La actualidad del viernes 5 de junio

Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba

El acceso a la vivienda protegida en Córdoba, las consecuencias de las altas temperaturas sobre la salud pública y las claves de la investigación del siniestro ferroviario de Adamuz centran algunos de los contenidos más destacados de la jornada

Un sorteo de Vimcorsa celebrado en el año 2009.

Un sorteo de Vimcorsa celebrado en el año 2009. / CÓRDOBA

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Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

La recuperación del sistema de sorteo por parte de Vimcorsa para adjudicar viviendas protegidas y agilizar la respuesta a la creciente demanda abre nuestro boletín de este viernes 5 de junio. También informamos de las muertes por golpe de calor registradas en Córdoba durante el pasado verano, una cifra que representa la mitad de todos los fallecimientos contabilizados por esta causa en Andalucía. Además, entrevistamos a Iñaki Barrón, presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), quien analiza las incógnitas que siguen sin resolverse sobre el accidente de Adamuz.

Además, destacamos estas otras noticias:

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Salud

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