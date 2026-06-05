La recuperación del sistema de sorteo por parte de Vimcorsa para adjudicar viviendas protegidas y agilizar la respuesta a la creciente demanda abre nuestro boletín de este viernes 5 de junio. También informamos de las muertes por golpe de calor registradas en Córdoba durante el pasado verano, una cifra que representa la mitad de todos los fallecimientos contabilizados por esta causa en Andalucía. Además, entrevistamos a Iñaki Barrón, presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), quien analiza las incógnitas que siguen sin resolverse sobre el accidente de Adamuz.

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