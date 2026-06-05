La actualidad del viernes 5 de junio
Las tres noticias más importantes de la mañana en Córdoba
El acceso a la vivienda protegida en Córdoba, las consecuencias de las altas temperaturas sobre la salud pública y las claves de la investigación del siniestro ferroviario de Adamuz centran algunos de los contenidos más destacados de la jornada
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La recuperación del sistema de sorteo por parte de Vimcorsa para adjudicar viviendas protegidas y agilizar la respuesta a la creciente demanda abre nuestro boletín de este viernes 5 de junio. También informamos de las muertes por golpe de calor registradas en Córdoba durante el pasado verano, una cifra que representa la mitad de todos los fallecimientos contabilizados por esta causa en Andalucía. Además, entrevistamos a Iñaki Barrón, presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), quien analiza las incógnitas que siguen sin resolverse sobre el accidente de Adamuz.
- Regresa al sorteo de Vimcorsa para adjudicar viviendas protegidas y agilizar la demanda
- Córdoba registró cinco muertes por golpe de calor en el verano de 2025: la mitad de todos los casos de Andalucía
- ENTREVISTA | Iñaki Barrón, presidente de la CIAF, sobre el accidente de Adamuz: "Es un misterio por qué el tren se fue hacia el lado contrario e invadió la otra vía"
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- La morosidad en Córdoba sube: el impago medio del alquiler supera ya los 5.200 euros
- El Pleno de Córdoba dará luz verde a las subidas de las tasas de Sadeco y Emacsa en junio
- Mejoras en el Zoco: adjudican la renovación de las solerías de la plaza Matías Prats Cañete y comienza la obra de jardinería
- La víctima de una agresión homófoba en Córdoba pide a la Audiencia rastrear los móviles de los sospechosos
- La primera Escuela Superior de Hostelería de España abrirá sus puertas en Córdoba el próximo curso con una oferta formativa pionera
Salud
- El Colegio de Enfermería de Córdoba advierte sobre los peligros de los sprays nasales bronceadores: contienen un componente sin aprobación sanitaria
Cordobeses del año
- ENTREVISTA | Manuel Torres, Cátedra Unesco de Resolución de Conflictos: "Estamos peor que hace 20 años, el orden internacional se ha desintegrado"
Provincia
- Estas son las obras que ejecutará Palma del Río con las ayudas del Gobierno por las borrascas
- La nueva receta de Fuente Obejuna frente a la despoblación: "No necesitamos vivienda nueva sino reformar la que hay"
Cultura
- El festival Córdoba Live ofrecerá este verano un cartel con menos conciertos y más figuras reconocidas por el gran público
- AGENDA DEL FINDE | El ocio se torna en nocturno este finde en Córdoba y anticipa el verano con la Shopping Night, Antoñito Molina y la Nocturna Trotacalles
- El escritor Sergio Ramírez recoge en Córdoba el Premio Internacional de Literatura Ánfora Nova–Fundación Cajasol 2026
Deportes
- Un Mundial sin representación del Córdoba CF, pero sí con familia: tres exjugadores blanquiverdes animarán a sus hermanos en la Copa del Mundo
- Carmen García, mejor nota de la PAU en 2022: «Si has trabajado, por muy mal que creas que vas, te irá bien en los exámenes»
- Muere el consejero de Universidad y exrector de la UCO, José Carlos Gómez Villamandos, a los 63 años de edad
- Binter saca una promoción para volar desde Córdoba a cualquier isla de las Canarias por 75 euros
- Unas 2.000 piscinas situadas en residenciales de Córdoba se enfrentan a una nueva 'ITV' con sanciones de hasta 600.000 euros
- Córdoba inicia el Plan Asfalto 2026-2027 pavimentando 15 grandes avenidas en sus dos primeras semanas
- El parque acuático Aquasierra abre la temporada 2026: fecha de apertura, horarios, tarifas y servicios
- Una multitud despide en Córdoba al consejero José Carlos Gómez Villamandos: 'Hoy sube al cielo un hombre bueno y justo
- El Edilquivir toma forma: Córdoba activa nueve proyectos para renovar el entorno del Guadalquivir y el distrito Sur