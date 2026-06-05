La temporada de caracoles en Córdoba, a punto de terminar: "La gente nos pregunta por qué nos vamos ya"

Los tradicionales puestos de caracoles han empezado ya a despedirse de su público hasta la próxima temporada. Aunque oficialmente el permiso para mantener abiertos los quioscos se mantiene hasta la semana que viene, la llegada del calor ha hecho que muchos de ellos adelanten su cierre esta semana, mientras que otros sí que permanecen abiertos ofreciendo a los cordobeses y visitantes este singular ejemplo de gastronomía local.

Este año la producción de caracoles ha sido buena gracias a la meteorología, según ha explicado a este medio el presidente de la Asociación de Comerciantes Caracoleros Cordobeses, Cristian Pérez. Llovió en abundancia durante el invierno y el sol de la primavera ayudó a obtener un producto "de muy buena calidad", en palabras del portavoz de los caracoleros cordobeses. "Ha hecho mucho calor pero este año ha sido espectacular para los caracoles. Ha sido una buena cosecha porque llovió cuando tocaba en enero y febrero, así que el producto y el material estaban buenísimos, de mucha calidad", asegura.

Disfrutando de los caracoles durante tarde de viernes de junio. / Víctor Castro

Esa ha sido la gran diferencia con la temporada del año pasado, que fue ruinosa para los caracoleros. Las precipitaciones se concentraron durante gran parte de la primavera y dejaron vacías las terrazas y puestos repartidos por toda la ciudad. Pérez recuerda que "fue como si no hubiéramos tenido temporada, porque primero llovió hasta el mes de abril y luego llegó un calor muy fuerte".

Para los caracoles, pero también para quienes regentan un puesto, "no es buena tanta lluvia ni que haga demasiado calor", explica el presidente de la asociación.

Los cordobeses, encantados con los puestos de caracoles

Por otro lado, Cristian Pérez califica la temporada de caracoles de este año como muy buena también por la recepción de los cordobeses. Según asegura, los clientes "están encantados con nosotros y hay mucha demanda de los nuevos sabores como las cabrillas con callos o al pelotón. Todo lo que se ha hecho nuevo ha tenido muy buen resultado".

Así, es normal que Pérez diga que "los cordobeses no quieren que quitemos los puestos y nos preguntan por qué nos vamos ya, porque lo prefieren a los bares. A la gente le gusta estar en los puestos de caracoles, es muy agradable y todo el mundo se pone triste cuando cerramos".

Este año la temporada comenzó con un poco de retraso debido a las lluvias de febrero, de modo que los puestos comenzaron a abrir a finales de ese mismo mes. Después el tiempo ha compensado con tardes y temperaturas agradables, además de la calidad del producto. Se han autorizado 35 puestos repartidos a lo largo y ancho de Córdoba.