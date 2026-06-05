El Reina Sofía culmina en Córdoba la Semana de la Donación con una jornada sobre el futuro de los trasplantes

La donación vuelve a colocar a Córdoba en el centro de la esperanza y de la innovación sanitaria. El Hospital Universitario Reina Sofía celebra este viernes la jornada científica ‘Nuevos retos y horizontes en la donación y el trasplante’, una cita que pone el broche final a la XXIV Semana de la Donación y que, en esta edición, coincide con el 50 aniversario del centro hospitalario.

Según la nota de prensa difundida por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias y el Servicio Andaluz de Salud, el encuentro reúne en el salón de actos del hospital a medio centenar de profesionales de referencia en el ámbito de los trasplantes, la bioética, la donación de órganos y la innovación sanitaria.

Jornada científica ‘Nuevos retos y horizontes en la donación y el trasplante’. / CÓRDOBA

La jornada ha sido inaugurada por la directora general de la Organización Nacional de Trasplantes, Beatriz Domínguez-Gil; la delegada de Salud y Consumo en Córdoba, María Jesús Botella; el director gerente del Reina Sofía, Francisco Triviño; y el coordinador de trasplantes del hospital, José María Dueñas.

Córdoba mira al futuro de la donación y los trasplantes

El programa científico aborda algunos de los grandes desafíos que marcarán el presente y el futuro de la donación y el trasplante de órganos. Entre los temas previstos figuran los nuevos escenarios de donación, el papel de los cuidados paliativos, la participación de la enfermería en la detección de posibles donantes, la investigación traslacional y el impacto de la inteligencia artificial y el análisis de datos para mejorar los resultados en los trasplantes.

La clausura corre a cargo de Beatriz Domínguez-Gil, que analiza en una conferencia magistral la evolución y los retos del modelo español de trasplantes, considerado un referente internacional por su capacidad de coordinación, eficacia y respuesta solidaria.

Marcha por la Donación de este año. / Manuel Murillo

Como gesto simbólico de cierre, el Hospital Reina Sofía ofrece este viernes un postre especial a las personas ingresadas, elaborado por el Servicio de Alimentación y Cocina del centro. La iniciativa busca llevar también a las habitaciones el mensaje de agradecimiento, cercanía y esperanza que ha presidido toda la semana.

Un hito médico y 119 trasplantes en cinco meses

La Semana de la Donación ha estado marcada este año por uno de los avances más relevantes de la historia reciente del hospital: la realización con éxito del primer trasplante cardíaco infantil ABO incompatible de Andalucía, practicado a una bebé de cinco meses.

Este procedimiento amplía las posibilidades de acceso al trasplante para los pacientes pediátricos más pequeños y refuerza el papel del Reina Sofía de Córdoba como centro de referencia en innovación trasplantadora. En lo que va de año, el hospital ha registrado 20 donantes de órganos y ha realizado 119 trasplantes de órganos entre enero y mayo.

Acto de la Semana del Donante. / A. J. GONZÁLEZ

El centro también ha destacado la respuesta ciudadana en la colecta de sangre celebrada el pasado 2 de junio, en la que fueron atendidas 64 personas donantes, se registraron 56 donaciones de sangre, dos de plasma y se incorporaron 14 nuevos donantes. Estos datos reflejan, según el hospital, la implicación de la sociedad cordobesa con una actividad esencial para pacientes que necesitan transfusiones, tratamientos complejos o un trasplante.

Durante la semana también se han celebrado iniciativas como el mural ‘Hilos de Vida’, testimonios de pacientes trasplantados, acciones en redes sociales, la Marcha por la donación, la presentación del libro de recetas ‘Sabor a vida’ y los premios Miguel Berni a la promoción de la donación de órganos.

Acto de la Semana del Donante. / A. J. GONZÁLEZ

La Coordinación de Trasplantes del Hospital Reina Sofía subraya que esta semana es, ante todo, una oportunidad para agradecer a las familias que dicen sí a la donación en momentos difíciles, a los pacientes que comparten sus experiencias, a las asociaciones, a los profesionales sanitarios y a toda la ciudadanía cordobesa.