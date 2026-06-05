El PSOE propone dedicar una calle en Córdoba a Josefina Molina y que la Filmoteca de Andalucía lleve su nombre

La viceportavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Mamen González, ha avanzado una propuesta de declaración institucional para que la ciudad rinda homenaje permanente a la cineasta cordobesa Josefina Molina, tras su reciente fallecimiento, con la dedicación de una calle y el reconocimiento público de su legado.

La iniciativa del PSOE de Córdoba plantea que el Ayuntamiento exprese oficialmente su admiración y agradecimiento a Molina por su aportación al patrimonio cultural español, a la igualdad entre mujeres y hombres y a la creación audiovisual. Además, recoge el traslado de las condolencias de la Corporación municipal a su familia, amistades y entorno profesional.

Según González, Córdoba tiene “la responsabilidad moral y el deber institucional” de reconocer a una mujer que “rompió barreras, abrió caminos y contribuyó decisivamente a transformar la sociedad española desde la cultura y la creación audiovisual”.

Una calle para mantener vivo el legado de Josefina Molina

El Grupo Socialista propone iniciar los trámites necesarios para que Córdoba dedique una vía pública a Josefina Molina, incorporando su nombre al callejero de la ciudad. La dirigente socialista defiende que este reconocimiento debe ser permanente porque la trayectoria de la cineasta forma parte de la identidad cultural cordobesa.

Josefina Molina, directora de cine y guionista / JOSEFINA MOLINA / Europa Press

“Josefina Molina forma parte de lo mejor que ha dado Córdoba. Fue una pionera, una mujer valiente que desafió los límites que la sociedad imponía a las mujeres de su generación y que demostró que el talento, la creatividad y el liderazgo no entienden de género”, ha afirmado Mamen González.

La propuesta destaca que la directora cordobesa dejó una huella decisiva en la historia del cine y la televisión en España y se convirtió en referente para muchas mujeres que vieron en su ejemplo una inspiración para desarrollar sus propios proyectos profesionales y vitales.

Para González, hablar de Josefina Molina es hablar de “cultura, igualdad, derechos y progreso social”, ya que su trayectoria demuestra que los avances colectivos se construyen gracias a personas capaces de desafiar las barreras de su época.

Europa Press

Petición a la Junta para la Filmoteca de Andalucía

La declaración institucional incluye también una petición a la Junta de Andalucía para que la Filmoteca de Andalucía pase a denominarse Filmoteca de Andalucía Josefina Molina, vinculando el nombre de la cineasta cordobesa a una de las instituciones culturales más relevantes de la comunidad.

González ha subrayado que este homenaje “trasciende cualquier ámbito político” y responde al sentir de una ciudad que despide a una de sus hijas más ilustres. “Josefina Molina llevó el nombre de Córdoba a lo más alto de la creación audiovisual española. Nos corresponde ahora a las instituciones estar a la altura de ese legado”, ha señalado.

La viceportavoz socialista confía en que todos los grupos municipales respalden la declaración institucional y ha defendido que el mejor homenaje posible es “mantener viva su memoria” y seguir reivindicando los valores que marcaron su carrera: la cultura como herramienta de libertad, la igualdad como principio irrenunciable y el talento como motor de transformación social.