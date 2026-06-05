La Policía Nacional blindará la Shopping Night con un aumento de agentes uniformados y de paisano

La Policía Nacional en Córdoba reforzará las medidas de seguridad con motivo de la celebración de una nueva edición de la Shopping Night, una de las citas comerciales más importantes del año en la ciudad, que congregará a miles de personas en las principales calles y zonas comerciales del centro.

Este dispositivo se enmarca dentro del Plan Comercio Seguro, iniciativa permanente de la Policía Nacional dirigida a fortalecer la seguridad del sector comercial y a prevenir la comisión de hechos delictivos que puedan afectar tanto a comerciantes como a consumidores.

Con motivo de este evento, se incrementará la presencia de agentes uniformados y de paisano en las zonas de mayor afluencia de público, desarrollando labores preventivas, de vigilancia y atención ciudadana. Asimismo, se potenciará la coordinación entre las distintas unidades policiales implicadas con el objetivo de garantizar el normal desarrollo del evento y ofrecer una respuesta rápida y eficaz ante cualquier incidencia.

A través de la Delegación de Participación Ciudadana, la Policía Nacional mantiene, durante todo el año, una estrecha colaboración con asociaciones de comerciantes, responsables de establecimientos y servicios de seguridad privada, impulsando medidas de prevención y autoprotección que contribuyen a crear entornos comerciales más seguros.

Imagen de archivo de la última Shopping night en Córdoba. / AJGONZALEZ / COR

El objetivo principal de este dispositivo es prevenir la comisión de delitos contra el patrimonio, especialmente hurtos, robos, estafas y otras conductas delictivas que suelen verse favorecidas por la elevada concentración de personas que se registra durante este tipo de acontecimientos.

Consejos para una Shopping Night segura

La Policía Nacional recomienda a la ciudadanía adoptar una serie de medidas preventivas para evitar convertirse en víctimas de hechos delictivos:

Mantenga siempre bajo vigilancia bolsos, mochilas, carteras y teléfonos móviles.

Evite portar grandes cantidades de dinero en efectivo y utilice preferentemente medios de pago seguros.

en efectivo y utilice preferentemente medios de pago seguros. Extreme las precauciones en zonas con elevada afluencia de personas, especialmente en calles comerciales, plazas y accesos a establecimientos.

especialmente en calles comerciales, plazas y accesos a establecimientos. Vigile especialmente a menores, personas mayores y personas dependientes.

Desconfíe de distracciones provocadas por desconocidos, ya que pueden ser utilizadas para facilitar la comisión de hurtos.

ya que pueden ser utilizadas para facilitar la comisión de hurtos. No facilite datos personales, bancarios o claves de acceso a terceros.

Compruebe periódicamente los movimientos de sus cuentas bancarias si realiza pagos mediante tarjeta o dispositivos móviles.

La Policía Nacional recuerda que la prevención y la colaboración ciudadana constituyen herramientas fundamentales para garantizar la seguridad. Ante cualquier situación sospechosa o si se es víctima de un delito, se recomienda contactar de forma inmediata con la Policía Nacional a través del teléfono 091 o dirigirse a la patrulla más cercana.

La seguridad es una responsabilidad compartida que permite que eventos de gran participación ciudadana como la Shopping Night se desarrollen con normalidad y puedan ser disfrutados por comerciantes, visitantes y consumidores en un entorno seguro.

Horas extra en el comercio

Por otro lado, CCOO ha lanzado un comunicado este viernes recordando a los empleados del comercio que trabajar en la Shopping night es voluntario. La responsable de Comercio de CCOO de Córdoba, María José Merino, recuerda que todas las horas que se trabajen fuera del horario comercial son horas extra y deben ser abonadas como tal. El sindicato insiste en que para dar un servicio de calidad se necesitan profesionales con derechos y buenos salarios.

La responsable de Comercio de CCOO de Córdoba, María José Merino, afirma que “este tipo de iniciativas son buenas para que el público conozca el comercio tradicional y las tiendas y empresas locales y por eso desde el sindicato entendemos que la presencia de grandes marcas nacionales e internacionales desvirtúan la idea original”.