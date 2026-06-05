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Ayuntamiento de Córdoba

El Pleno de Córdoba dará luz verde a las subidas de las tasas de Sadeco y Emacsa en junio

Los vecinos de Córdoba pagarán de media 0,63 euros más al mes por la basura a partir de 2026 y un 2,1% más en el recibo del agua

Trabajadores de Sadeco limpiando contenedores, ayer, junto a la Calahorra

Trabajadores de Sadeco limpiando contenedores, ayer, junto a la Calahorra / Miguel Ángel León / Miguel Ángel León / Miguel Ángel León

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Irina Marzo

Irina Marzo

CÓRDOBA

El Pleno del Ayuntamiento de Córdoba del próximo miércoles, 10 de junio, aprobará con los votos a favor del Partido Popular las subidas previstas de las tasas de Sadeco, un 2,2%, y Emacsa, un 2,1%, en 2026. Ambas subidas, que tendrán el rechazo del resto de grupos municipales, han pasado ya por las comisiones previas a la sesión plenaria de junio y por los respectivos consejos de administración de las dos empresas municipales.

Incremento de la tasa de basura

El incremento en la tasa de basuras ya se aprobó en el consejo de administración de la empresa y en junta de gobierno local, e incluye un incremento de un 2,2%, el tercero en lo que va de mandato (el primero fue en octubre de 2023, un 35%, y el segundo, en julio de 2024, un 10%).

Operarios de Sadeco trabajando en la Feria de Córdoba este domingo a primera hora.

Operarios de Sadeco trabajando en la Feria de Córdoba este domingo a primera hora. / A. J. González

Con la subida prevista para 2026, cada cordobés pagará una media de 0,63 euros más al mes (7,56 euros al año) en el recibo de la basura, por lo que en comparación con el año 2023, el coste medio por habitante se habrá encarecido en 55,03 euros (un acumulado de 4,58 al mes). Porcentualmente, al final del año el incremento del recibo de basura se habrá encarecido alrededor de un 52%.

Consejo de administración de Emacsa.

Consejo de administración de Emacsa. / CÓRDOBA

Subida del agua

El Pleno también debe aprobar la subida de la tasa de Emacsa para el año en curso, después de que la Junta de Andalucía tumbara la pretensión de la empresa municipal de aprobar una subida del agua para dos años consecutivos (2026 y 2027). El equipo de gobierno justificó la necesidad de que el incremento se hiciera a dos años vista por la sostenibilidad económica de la empresa, sin embargo, la administración andaluza concluyó que no era procedente. De este modo, el Pleno solo dará luz verde a un incremento del 2,1%. Esto supone un incremento aproximado de 30 céntimos al mes para el usuario medio, manteniendo la gratuidad para los beneficiarios del bono social.

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Con esta la empresa municipal de aguas de Córdoba ha aplicado tres subidas consecutivas en sus tarifas en los últimos años: del 5%, del 10% y del 2,1%.

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