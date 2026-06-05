Deportes
Piscina, sala fitness o zona de pádel: así será el futuro Pabellón de la Juventud de Córdoba
El Instituto Municipal de Deportes de Córdoba saca a licitación el proyecto y la construcción del nuevo polideportivo
El Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco) ya ha sacado a licitación el contrato para redactar el proyecto y construir el nuevo Pabellón de la Juventud, que se ubicará en el mismo espacio donde estaba el antiguo, en el Distrito Sur. El valor estimado del contrato supera los 24,6 millones de euros si se tiene en cuenta que en el mismo se incluye la redacción del proyecto, la construcción del edificio, la conservación del mismo y la explotación durante un máximo de 21 años. Las empresas interesadas tendrán hasta el 17 de julio para presentar sus ofertas.
Así será el futuro Pabellón de la Juventud de Córdoba
Y aunque la adjudicataria deberá redactar el proyecto, es decir, diseñar el futuro edificio, en el contrato, el Imdeco ya apunta a las bases que deberá tener este polideportivo. El pabellón tendrá dos plantas (baja y primera) y ocupará prácticamente toda la parcela que dejó vacío el anterior edificio.
Una piscina con seis calles en el Pabellón de la Juventud
En la planta baja del futuro polideportivo lo que más destaca es la piscina que se construirá. Tendrá seis carriles y tendrá 575 metros cuadrados de superficie útil (es decir, no será olímpica). En esa misma planta estará el hall de recepción y una enorme sala fitness de 400 metros cuadrados.
En la planta baja habrá, además, tres vestuarios (dos de 140 metros y otro de 60), estará el botiquín y se instalarán oficinas.
Salas polivalentes y zona de pádel en la planta alta
En cuanto a la planta alta, habrá dos salas polivalentes, una de 270 metros cuadrados y otra de 170. Para esta planta también se plantea un área de entrenamiento funcional, que ocupará 160 metros y otra de 220 metros destinada a peso libre y palanca.
Además, esta planta tendrá una zona descubierta que en los documentos del Imdeco se reserva para pádel o pickleball (deporte que combina tenis, pádel, bádminton y tenis de mesa) y para entrenamientos al aire libre.
Criterios a valorar para adjudicar el contrato
Según informó el otro día el Imdeco, se valorarán las propuestas que permitan reducir las tarifas básicas para los usuarios, favoreciendo la accesibilidad económica a la práctica deportiva y reforzando el carácter de servicio público de la instalación. Además, tendrán especial relevancia las medidas destinadas a mejorar la eficiencia energética.
Inversión estimada para el gestor
La inversión integral que el gestor debe asumir para la obra y el equipamiento de la instalación, para su posterior explotación durante el periodo de 21 años, se estima en 3.867.200 euros. El Imdeco realizará una aportación máxima de 1.250.000 euros (IVA incluido) destinada a financiar parcialmente la construcción. El pago se realizará en dos fases: un 50% en 2027, una vez certificada la ejecución del 50% de la obra, y la otra mitad en 2028, tras la certificación del 100% de los trabajos.
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