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Piden ocho años de prisión para un hombre acusado de agresión sexual en Córdoba

El juicio por agresión sexual se celebrará el 16 de junio en la Audiencia Provincial de Córdoba, con una pena de ocho años de prisión solicitada

Ciudad de la Justicia Córdoba.

Ciudad de la Justicia Córdoba.

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EUROPA PRESS

La Fiscalía solicita una pena de prisión de ocho años para un hombre acusado de un delito de agresión sexual con penetración supuestamente cometido sobre una mujer con la que había estado conversando. El juicio se prevé celebrar el próximo 16 de junio en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Córdoba.

Según recoge la calificación del Ministerio Público, los hechos ocurrieron cuando el acusado "estuvo conversando" con la víctima hasta que, "en un momento determinado, éste le hizo tocamientos en los pechos" y le dio "besos no consentidos, llegando a mantener relaciones sexuales plenas con penetración sin" la aprobación de la mujer.

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Por todo ello, además de los ocho años de prisión, el fiscal solicita que se le imponga al acusado la prohibición de acercarse a la víctima a una distancia inferior a 300 metros, así como la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio durante seis años. A todo ello, se suma la petición de seis años de libertad vigilada.

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