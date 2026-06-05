Urbanismo
Piden licencia para abrir un bloque de apartamentos turísticos en la zona de Miraflores de Córdoba
El Ayuntamiento de Córdoba publicita la solicitud de calificación ambiental para un nuevo bloque de apartamentos turísticos en la zona de Miraflores
El tablón de anuncios del Ayuntamiento de Córdoba da publicidad este viernes a la petición de calificación ambiental (paso previo a la licencia) para abrir un nuevo bloque de apartamentos turísticos en la ciudad. Según se recoge en el tablón, el bloque de apartamentos turísticos se pretende ubicar en la calle Proconsul Metelo Pío, en la zona de Miraflores, en el Distrito Sur.
Cabe recordar que el Distrito Sur y el Distrito Centro son las dos zonas de la ciudad donde no está permitido abrir nuevas viviendas de uso turístico. Sin embargo, sí están permitidos los apartamentos y cualquier otro tipo de alojamiento para turistas. La principal diferencia entre un apartamento turístico y una vivienda turística es que el apartamento ocupa bloques enteros, mientras que la vivienda suele ser una sola en un bloque donde se convive con vecinos.
Licencia para 16 nuevos apartamentos esta misma semana
Esta misma semana, la comisión de licencias de la Gerencia de Urbanismo ha dado varias licencias para la apertura de 16 nuevos apartamentos turísticos en la ciudad. De esos 16, cinco se ubicarán en Campo Madre de Dios, tres en la calle Albéniz (Ciudad Jardín) y otros tres en la calle San Fernando.
Además, también se ha dado permiso para dos apartamentos turísticos en Manuel de Sandoval y otros tres en dos números distintos de la calle Osario.
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