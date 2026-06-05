Sucesos
Nueve afectados, dos de ellos trasladados al hospital, por un incendio en una vivienda de la calle Ceuta en La Fuensanta
Las llamas se originaron en un dormitorio de un piso situado en la segunda planta del número 5 y han afectado al resto de la vivienda
Un incendio declarado en la tarde de este viernes en una vivienda de la calle Ceuta, en el barrio de La Fuesnsanta, ha dejado un total de nueve personas afectadas, dos de las cuales han tenido que ser trasladadas al hospital por inhalación de humo, ambas con pronóstico leve. El aviso se recibió en el servicio de Emergencias 112 Andalucía a las 16.00 horas, lo que activó la movilización de bomberos, sanitarios y Policía Local.
El fuego se originó en un piso situado en la segunda planta del número 5 de la citada calle. Según las fuentes consultadas por este periódico, las llamas comenzaron en un dormitorio después de que prendiera una tela y el fuego alcanzara posteriormente un colchón. A la llegada de los efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento, las llamas eran visibles desde la propia calle y la habitación afectada se encontraba completamente envuelta en fuego.
Como consecuencia del humo generado por las llamas, hasta nueve personas tuvieron que ser atendidas. Siete de ellas recibieron asistencia sanitaria en el mismo lugar de los hechos, mientras que otras dos fueron evacuadas a un centro hospitalario.Como consecuencia del humo generado, hasta nueve personas tuvieron que ser atendidas por los servicios sanitarios: siete de ellas recibieron asistencia en el mismo lugar de los hechos, mientras que otras dos fueron evacuadas a un centro hospitalario por inhalación de humo. Ninguno de los afectados reviste gravedad, según las primeras informaciones.
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