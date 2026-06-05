"Mucho más que una noche de compras": La Shopping Night llena de ritmo el Centro de Córdoba en una edición con menos bullas

Miles de personas han acudido esta noche a la llamada de Centro Córdoba, que por decimotercer año consecutivo, ha organizado una Shopping Night cargada de actividades, que han llenado de ritmo y animado las ventas en las más de 350 tiendas abiertas de forma extraordinaria. El lema de esta edición era Que el ritmo no pare y con ese grito de guerra, los cordobeses, que aún se recuperan de la Feria, han empezado el mes de junio con un viernes festivo, esta vez, de la mano del comercio local.

La noche ha empezado con menos fuelle que otros años, a simple vista, algo que muchos comerciantes han achacado a la coincidencia este viernes de otros eventos como el concierto de Antoñito Molina en La Axerquía, la visita del Papa, que ha movilizado a más de 4.000 cordobeses hasta Madrid, las escapadas a la playa de fin de semana y, por añadidura, a la rémora económica que ha dejado en muchos hogares el intenso mayo festivo cordobés.

La Shopping Night seduce a miles de cordobeses /

Eva Pedraza, maestra de ceremonias

A medida que ha avanzado la noche y el sol se ha retirado, las calles se han ido poblando cada vez más, mientras el escenario de la plaza de Las Tendillas, donde Eva Pedraza ha actuado como maestra de ceremonias, se convertía en el epicentro de la diversión, con un amplio despliegue musical. El grupo Trueno Azul inauguró la tarde con sus versiones de los años 80 y 90 y tras la inauguración oficial volvió al escenario a eso de las 21.30 para movilizar al personal. En frente, la tienda de Álvaro Moreno repartía globos con helio; en Cruz Conde, José House y Sweet Pomelo ponían su toque musical y en Claudio Marcelo, la tienda California Vintage ha pinchado discos con una ventana abierta a la calle.

La mayoría de las franquicias han ampliado el horario hasta las 23 horas, aunque, salvo alguna excepción, sin descuentos. Las ofertas han sido cosa del pequeño comercio, que ha recibido a su público más fiel. La afluencia más fluida de público ha tenido un efecto positivo en las tiendas, que se han llenado sin bullas, lo que ha permitido a los clientes probarse con más calma y completar las compras sin la presión de otras veces. En la zona de San Miguel, varias tiendas coincidían en que había menos gente por la calle, "pero el chorreo no nos ha faltado y se está vendiendo bien", han asegurado.

13 ª edición de la Shopping Night en Córdoba. / Manuel Murillo

Entre la clientela, había prisa por verlo todo. "Me encanta ver el Centro al estilo mercadillo", ha comentado una señora, mientras separaba perchas en un tenderete de la calle. "Yo me animo a comprar al ver a la gente de buen rollo y comprando, supongo que es marketing y que por eso hacen estas cosas", ha expuesto. Dentro de otra tienda de Cruz Conde, un grupo de jóvenes hacía cola para entrar en el probador. "Ya mismo nos vamos de vacaciones, así que hemos venido para ver si veíamos bañadores, pero al final caerá otra cosa", han comentado. Los descuentos iban del 10-15% al 30% en algunos casos, con ofertas acumulables por la compra de más de una prenda.

Más policía y ausencia de El Guapo

La presencia policial reforzada se ha dejado notar en muchos puntos del centro, con patrullas de Policía Local y Nacional que a buen seguro han disuadido a más de una mano amiga de lo ajeno a no salir del bolsillo. Entre las ausencias, una de las más llamativas ha sido la de la peluquería de El Guapo, en la calle Morería, que siempre hace un enorme despliegue en su puerta y concentra a una muchedumbre con todo tipo de artilugios. Este año, no solo no ha abierto, sino que su entrada se ha convertido en un muro de protesta con un par de carteles criticando la presión fiscal que sufren los autónomos y el comercio en particular y advirtiendo que "este año no abrimos, pero el próximo vais a flipar".

La tarde-noche ha sido calurosa, pero dentro de unos límites aceptables, aunque una cita como esta, que concentra a miles de personas siempre sube algunos grados la temperatura, lo que obliga a hidratarse. No es de extrañar que los bares de la zona hayan sido grandes beneficiarios de la fiesta del comercio.

Agentes de Policía Nacional han reforzado su presencia en esta edición de la Shopping Night. / Manuel Murillo

Después de Trueno Azul, el dj de Los 40 Fernandisco tomará las pistas de música para seguir dando caña a los presentes, con una banda sonora aderezada con varios espectáculos itinerantes entre los que han llamado la atención el pasacalles de robots Transformers y la Charanga del Capitán Topacio.

Los representantes de Centro Córdoba y Comercio Córdoba se han mostrado satisfechos. Para Rafael Bados, "la Shopping Night es mucho más que una noche de compras, es una demostración del papel que desempeña el comercio en la construcción de la ciudad porque, detrás de cada escaparate abierto hay empleo, inversión, emprendimiento, cercanía y compromiso con Córdoba". Manuel Blasco, por su parte, ha asegurado que "la Shopping Night confirma que el comercio local sigue vivo y con capacidad para generar experiencias que otros formatos comerciales no ofrecen", por lo que considera que esta edición vuelve a ser “una demostración de la fortaleza del comercio de cercanía”.

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Aunque la ciudad sigue de luto por la muerte del consejero y exrector José Carlos Gómez Villamandos, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha acudido a la cita junto a otros concejales de distinto signo político para apoyar al comercio y ha destacado que "la Shopping Night es una iniciativa consolidada en el calendario de eventos de Córdoba, gracias al impulso de Comercio Córdoba y a las personas que hacen que este evento sea un éxito de participación y convivencia".