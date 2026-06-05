Sucesos
Un motorista herido en Córdoba tras chocar con un turismo en la zona del Hipercor
El suceso ha tenido lugar sobre las 13.00 horas cuando ambos vehículos han colisionado frontalmente
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Un motorista ha resultado herido este viernes en Córdoba capital tras colisionar con un turismo en la zona de la carretera de Trassierra.
Según han informado fuentes del servicio de Emergencias 112, el accidente se ha producido poco antes de las 13.00 horas en la calle José Aguilar de Dios, junto al Hipercor, cuando ambos vehículos han impactado frontalmente, resultando herido el conductor de la moto.
Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local y los servicios sanitarios, que han atendido al afectado y lo han trasladado en ambulancia al Hospital Reina Sofía. Se desconocen más datos del afectado.
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