La morosidad en Córdoba sube: el impago medio del alquiler supera ya los 5.200 euros

El encarecimiento de las rentas y la saturación de la capacidad de pago de los ciudadanos está provocando, en toda España, un aumento de la morosidad en el pago del alquiler residencial. Es una de las máximas que se recoge en el informe Situación de la Morosidad en el Alquiler en España en 2025, elaborado por el Observatorio del Alquiler, impulsado por la Fundación Alquiler Seguro y que señala que en el caso de Córdoba, la media de esos impagos del alquiler subió un 4,4% entre 2024 y 2025.

Según el informe, la media en la morosidad que sufre el alquiler residencial en Córdoba (el estudio es a nivel provincial) fue en 2024 de 5.011,84 euros. El año pasado, en 2025, subió hasta los 5.232,3 euros, lo que representa un incremento de más de un 4%.

Una mujer consulta un portal inmobiliario. / CÓRDOBA

Y 5.232 euros de morosidad media, ¿es mucho o es poco?

Haciendo una comparativa rápida, en Córdoba no se dan las situaciones que se dan en los grandes mercados inmobiliarios nacionales, como son Barcelona y Madrid, ni tampoco registra las cifras más altas a nivel andaluz, que se atribuyen a Málaga y Sevilla. Esos 5.232,3 euros de deuda media por morosidad en el alquiler que se registran en Córdoba se sitúan por debajo de la barrera de los 6.000 euros y colocan a la provincia lejos de las zonas andaluzas más tensionadas, como Málaga, con 10.003,1 euros, o Sevilla, con 8.964,8 euros.

Dentro de Andalucía, Córdoba queda en una posición intermedia-baja: está por detrás de Málaga, Sevilla, Granada, Cádiz y Almería, pero por encima de Huelva (4.430,2 euros) y Jaén (3.427,6 euros).

Cartel de la oferta de alquiler de un piso. / CÓRDOBA

Comparativa con el resto de España

Córdoba tiene una morosidad media bastante inferior a la española. Según el Observatorio del Alquiler, la morosidad media nacional pasó de 7.957,6 euros en 2024 a 8.489,3 euros en 2025, mientras que Córdoba aparece en 2025 con esos ya citados 5.232,3 euros de deuda media.

El ranking nacional lo encabezan Barcelona, con 14.036,5 euros; Madrid, con 10.420,4 euros; Baleares, con 10.354,4 euros; Guipúzcoa, con 10.137,6 euros; y Málaga, con 10.003,1 euros. La diferencia con Barcelona es de 8.804,2 euros. Es decir, la deuda media por morosidad en Barcelona casi triplica la de Córdoba. Con Madrid, la diferencia es de 5.188,1 euros; y con Málaga, la provincia andaluza más tensionada, Córdoba queda 4.770,8 euros por debajo.

Una joven consulta un portal inmobiliario. / NOEMÍ CABALLERO

¿Qué significan todas estas cifras?

Lo que dice el Observatorio del Alquiler sobre estas cifras es que confirman "una brecha persistente en el mercado del alquiler español, donde la cuantía de la deuda está directamente relacionada con las rentas de alquiler y el dinamismo económico de cada región". Al igual que en años anteriores, se observa un patrón: las zonas costeras, los archipiélagos y los grandes núcleos urbanos presentan los niveles de impago más elevados.

"El aumento en los niveles de impago, provocado por la subida de los precios del alquiler mientras los salarios no crecen al mismo ritmo, ha elevado el riesgo de que más personas dejen de pagar la renta. Esta situación de impagos se está extendiendo a más familias debido a que el ratio de esfuerzo financiero es cada vez mayor, acumulando incrementos porcentuales muy significativos en el último año", señalan desde el observatorio.