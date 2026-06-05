Manuel Torres, Cátedra Unesco de Resolución de Conflictos: "Estamos peor que hace 20 años, el orden internacional se ha desintegrado"

-Con el contexto internacional actual, ¿Cómo se aborda la resolución de conflictos?

-Tenemos en el mundo 52 conflictos armados, lo que pasa es que la mayoría de ellos no salen en los medios de comunicación y lo que no está en los medios parece que no está en el mundo. Pero sí, es la situación de conflictos armados más extensa que hay después de la caída del muro de Berlín. Hubo un punto de inflexión en los años 90 y luego, desde que se inició este siglo, ha ido aumentando. Y, por supuesto, con tres conflictos armados de más repercusión mediática, como es el conflicto de Oriente Medio, de Palestina, Gaza, Líbano, el conflicto en Ucrania y el conflicto de Irán. Esos son los tres más mediáticos y que tiene más repercusión también en nuestra política diaria, en nuestra economía, en el orden de relaciones internacionales.

-¿Ha cambiado mucho la manera de abordarlos en 20 años?

-Sí, la base de los conflictos sigue siendo similar, pero el mundo actual es mucho más peligroso e inestable que hace 20 años. Naciones Unidas ha perdido peso y capacidad de intervención, hasta el punto de que incluso los cascos azules son hoy objetivo de ataques constantes. El orden internacional basado en ciertas reglas se ha desintegrado y nos acercamos a un escenario de sálvese quien pueda. La política del America First ha alejado a Estados Unidos de Europa y obliga a la UE a replantearse su papel. La guerra entre Rusia y Ucrania refleja además el intento de Putin de darle a Rusia el papel de potencia global. Al mismo tiempo, las relaciones entre Estados Unidos y China atraviesan un momento delicado y empieza a percibirse cierta debilidad estadounidense frente al crecimiento chino. Además, proyectos como el diálogo de civilizaciones o el acercamiento entre Occidente y el islam han desaparecido prácticamente del panorama internacional. Todo ello, unido al auge de los populismos y los movimientos autoritarios, está generando un escenario internacional cada vez más violento.

-¿Y ese orden internacional que teníamos no le estaba dando la espalda a los pueblos?

-Sin duda. Tras la caída del Muro de Berlín, el orden internacional quedó configurado a la medida de Occidente y, sobre todo, de Estados Unidos. En lugar de reforzar organismos multilaterales, Estados Unidos se consideró vencedor de la Guerra Fría y asumió el papel de gendarme global, intentando imponer sus reglas, valores y modelo económico. Ese escenario se reflejó ya en la Primera Guerra de Irak de 1991, avalada por Naciones Unidas, pero que abrió importantes heridas con el mundo árabe, agravadas después tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Cuando a Estados Unidos le interesa imponer la globalización, la imponen, cuando le interesa acabar con ella, como ahora, lo intentan. Eso determina una desconfianza y una ruptura del equilibrio.

-Y de los aprendizajes de la cátedra de hace 20 años a hoy, ¿se pueden mantener algunos?

-Han ido surgiendo problemas nuevos que no teníamos. En aquel momento trabajábamos mucho el diálogo interreligioso, de civilizaciones. Luego, hemos ido evolucionando hacia temáticas más relacionadas con la democracia, el surgimiento del discurso del odio, los ciberdelitos y la desinformación, cómo alteran la percepción de los ciudadanos, cómo se produce una radicalización de la sociedad, una polarización, que genera nuevos conflictos. Los peligros y los problemas han evolucionado de una manera bestial.

-¿Estamos peor hoy que hace 20 años?

-Estamos peor, sin duda. A nivel internacional y a nivel interno.

-¿Qué respuesta le podemos dar a los pueblos que hoy están sufriendo y que no ven en la cultura de paz y en los diálogos una salida?

-Nosotros, aparte de la investigación que publicamos en revistas especializadas, también hacemos divulgación, tratamos de hacer pedagogía de la paz. El que la violencia y la polarización se hayan incrementado, el que el orden internacional esté absolutamente destrozado, no significa que haya que renunciar a defender la paz como el elemento fundamental del bienestar. Eso es innegable. Hay que seguir insistiendo en que, sin duda, se vive mucho mejor en un mundo estable, sin conflictos violentos. Esa es la labor que tenemos que seguir desarrollando. Y si ahora toca predicar en un desierto más grande, pues habrá que hacerlo, pero no vamos a renunciar.

-Supongo que para eso también tiene que haber voluntad de parte de los receptores…

-El problema es que el discurso polarizador ha calado y las sociedades están divididas. No hay que negar que las sociedades están apostando por líneas políticas de extrema derecha. La extrema izquierda prácticamente no tiene ningún papel, no tiene relevancia. La izquierda en sí ha perdido la relevancia como interlocutor, está descolocada y no ha sabido conectar su discurso con las necesidades de unas sociedades que han quedado huérfanas del referente. Entonces, el referente ha sido caer en la extrema derecha. Ahora, siempre se ha hablado de los dos extremos, pero realmente hay un extremo, el otro está perdido, está desorientado. Hay gobiernos muy radicales, muy autoritarios, pero que vienen avalados por los votos. Es decir, una parte de la ciudadanía ha visto en esas opciones políticas no tanto la solución a sus males, que también, pero el medio como para criticar a todas esas políticas que no han dado respuesta a sus demandas.

La Cátedra Unesco de Resolución de Conflictos de la UCO ha ganado los Cordobeses del Año. / Manuel Murillo

-¿Y qué pasa con Cuba, Nicaragua o Venezuela?

-A esto yo no lo llamaría dictadura de extrema izquierda, entre otras cosas son regímenes autoritarios, sin más. El de Cuba todavía defiende la idea del Partido Comunista, ese te lo puedo comprar, pero es un modelo absolutamente agotado, que es una resistencia porque los que están en el poder no quieren ceder el poder, porque quieren defender sus propios privilegios. El caso de Nicaragua es una corrupción absoluta del sistema. Y Venezuela, que se llaman ellos comunistas, realmente tampoco tienen ni siquiera esa ideología. Para mí esos son, digamos, ejemplos o elementos residuales, que a mí me preocupan en cuanto me preocupa la realidad global, pero me afectan mucho menos a mí. A mí me interesa más ese movimiento que ataca al seno de la Unión Europea, que ataca a la democracia occidental, es decir, el que pone en peligro mi modo de vida.

-¿En el centro está la respuesta?

-El centro-centro no existe, pero son posiciones que, de algún modo, respeten al adversario político, que respeten las reglas de juego, que respeten el diálogo, que respeten la resolución pacífica de los conflictos, que respeten las instituciones. Ahora, cuando se defienden posiciones extremistas, en el caso occidental, de extrema derecha, yo, sinceramente, quién nos ha conducido ahora mismo a la situación de enfrentamiento global, pues nos han conducido partidos de extrema derecha, como es el caso de Donald Trump

-¿Falta formación en cultura de paz en nuestra educación?

-Yo creo que sí. En general las sociedades están regidas por una cultura de las redes muy dramática, y yo creo que el problema al final son las pantallas, es la información a través de redes la que ha polarizado, la que ha envilecido el discurso público y la que ha hecho que las sociedades estén cada día más violentas.

-¿Qué retos tiene por delante la cátedra en este sentido?

-Hemos solicitado construir un máster Erasmus Mundus con varias universidades europeas y latinoamericanas, y precisamente el próximo año empezamos de nuevo el máster de Cultura y Paz, pero con una definición nueva, más actualizada a los tiempos, una modificación de algunas materias. Hasta ahora el máster ha sido un éxito, son 16 ediciones cada vez con más alumnos internacionales, que es lo que más orgullo nos da, y luego seguir incrementando nuestra presencia pública mediante la organización de eventos, de congresos de gran potencia y la publicación de nuestros trabajos en revistas especializadas.

-¿Cómo ve la cátedra de aquí a los próximos 20 años?

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-Intentando rejuvenecerla, de hecho, estamos formando doctores nuevos y preparando el relevo, porque la cantera de doctorando es potente.