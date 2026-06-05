Isabel Palma, internista del hospital Cruz Roja en Córdoba: "El calor, en interacción con algunos fármacos, puede afectar a la presión arterial"

La especialista en Medicina Interna del hospital Cruz Roja en Córdoba Isabel Palma constata cómo cada verano hay más personas que sufren descompensaciones y otras consecuencias en la salud derivadas del aumento progresivo de la temperatura media. Estos pacientes de más riesgo ante el calor son bebés, embarazadas, niños, pacientes crónicos, trabajadores al aire libre y personas mayores. Constituyen el grupo de población más vigilado dentro del Protocolo frente a las Altas Temperaturas de la Consejería de Sanidad, que se activó ya en mayo en Andalucía.

Isabel Palma recalca que en verano hay que vigilar especialmente que esta población de más riesgo beba agua y esté hidratada, aunque no tenga sensación de sed por la medicación que toman u otros motivos, y añade que hay tener en cuenta si hay que realizar alguna modificación en la medicación de estos pacientes mayores o polimedicados, ya que el calor, en interacción con algunos fármacos que estén tomando puede afectar a la presión arterial, a la función renal o empeorar la insuficiencia venosa.

Isabel Palma, especialista de Medicina Interna del Hospital Cruz Roja en Córdoba. / Víctor Castro

¿Qué población se ve más afectada por el calor?

En especial, detalla esta doctora, las altas temperaturas afectan más negativamente a quienes padecen insuficiencia cardiaca o renal, hipertensión, diabetes, pacientes bronquíticos o con enfermedades neurológicas, a la vez que durante el estío se dan más casos de gastroenteritis, náuseas y vómitos.

En concreto, Isabel Palma destaca que los pacientes bronquíticos no deben sufrir cambios bruscos de temperatura, de forma que si hacen uso del aire acondicionado, utilicen humidificadores para que el ambiente no esté muy seco, a mismo tiempo que recuerda que no deben pasar luego a ámbitos en los que haga mucho calor, ya que eso puede provocar más riesgo de broncoespasmo.

Hay que prestar especial atención en verano a personas que viven solas o que son dependientes. / Miguel Ángel Montesinos

Controlar la tensión es fundamental

Por otra parte, las personas hipertensas deben medirse la presión arterial para comprobar que la medicación junto a las altas temperaturas no les baja la tensión por debajo de lo normal. Esta especialista calcula que durante el verano entre un 30% y un 40% de los ingresos hospitalarios que se producen pueden estar relacionados por los efectos de las altas temperaturas en la salud.

Por eso, para prevenir estas posibles descompensaciones, Isabel Palma insta, sobre todo, a las personas de más riesgo frente al calor, a que estén bien hidratadas, que no reduzcan su movilidad, sino que intenten estar activos en los momentos más frescos del día para no perder masa muscular, y que intenten mantener las relaciones sociales, aunque sea por videollamada, para no fomentar la soledad no deseada.