Qué hacer hoy en Córdoba, viernes, 5 de junio de 2026
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
Día Mundial del Medio Ambiente
Actividades y música
Desde las 19.00 horas habrá talleres de elaboración de velas y macramé, exposición de vehículos, mercadillo sostenible, teatro de títeres, trueque de libros y animación infantil y a las 21.00 horas, concierto de Los Tabernícolas. Bebida gratis llevando un vaso reutilizable.
CÓRDOBA. Parque Cruz Conde (frente Ciudad de los Niños).
Desde las 19.00 horas.
Presentación
‘Plaza de los lobos’
Presentación del libro ‘Plaza de los lobos’, de Isabel Alonso, publicado por la editorial Universidad de Granada.
CÓRDOBA. Edificio Pedro López de Alba.
Alfonso XIII, 13.
19.00 horas.
Música
Concierto de Antoñito Molina
Concierto en directo de Antoñito Molina presentando ‘Mis últimos me prometo’.
CÓRDOBA. Teatro de la Axerquía.
Avda. Menéndez Pidal, 1.
22.00 horas.
Concierto
‘Un requiem alemán’
El Coro de Ópera de Córdoba se une a la Camerata Gala para presentar ‘Ein deutsches requiem’, una de las obras más intensas y emocionantes de Johannes Brahms. Dirección musical: Alejandro Muñoz.
CÓRDOBA. Teatro Góngora.
Jesús y María.
20.00 horas.
Iglesias fernandinas
Concierto de la Orquesta y Coro de la Mezquita-Catedral
Bajo la dirección de Clemente Mata Ruiz, la Orquesta y Coro de la Mezquita-Catedral ofrecerá el concierto ‘Dolor y contemplación’. Entrada libre.
CÓRDOBA. Iglesia de San Pedro.
Plaza de San Pedro, 1.
21.15 horas.
Jóvenes talentos
Cuarteto de guitarras de Córdoba
‘Jóvenes talentos’, concierto del Cuarteto de guitarras de Córdoba. La recaudación será a beneficio de Daño Cerebral Córdoba.
CÓRDOBA. Fundación Caja Rural del Sur.
Radio, 1.
20.00 horas.
Cultura en red
Monólogo poetizado
‘Tejedoras de ciclos. Un viaje por la alquimia femenina’, con Lúa Santos. Entrada libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Centro Cívico Arrabal del Sur.
Santo Domingo de Guzmán.
20.00 horas.
Presentación
‘Historia de los judíos y la judería de Córdoba’
Presentación del libro ‘Historia de los judíos y la judería de Córdoba’, de Virginia Luque. Estará acompañada por Sebastián de la Obra y Manuel Pimentel. Entrada libre hasta completar el aforo.
CÓRDOBA. Casa de Sefarad.
Judíos, 2.
19.30 horas.
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