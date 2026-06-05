Qué hacer hoy en Córdoba, viernes, 5 de junio de 2026

Día Mundial del Medio Ambiente

Actividades y música

Desde las 19.00 horas habrá talleres de elaboración de velas y macramé, exposición de vehículos, mercadillo sostenible, teatro de títeres, trueque de libros y animación infantil y a las 21.00 horas, concierto de Los Tabernícolas. Bebida gratis llevando un vaso reutilizable.

CÓRDOBA. Parque Cruz Conde (frente Ciudad de los Niños). Desde las 19.00 horas.

Presentación

‘Plaza de los lobos’

Presentación del libro ‘Plaza de los lobos’, de Isabel Alonso, publicado por la editorial Universidad de Granada.

CÓRDOBA. Edificio Pedro López de Alba. Alfonso XIII, 13. 19.00 horas.

Música

Concierto de Antoñito Molina

Concierto en directo de Antoñito Molina presentando ‘Mis últimos me prometo’.

CÓRDOBA. Teatro de la Axerquía. Avda. Menéndez Pidal, 1. 22.00 horas.

Concierto

‘Un requiem alemán’

El Coro de Ópera de Córdoba se une a la Camerata Gala para presentar ‘Ein deutsches requiem’, una de las obras más intensas y emocionantes de Johannes Brahms. Dirección musical: Alejandro Muñoz.

CÓRDOBA. Teatro Góngora. Jesús y María. 20.00 horas.

Iglesias fernandinas

Concierto de la Orquesta y Coro de la Mezquita-Catedral

Bajo la dirección de Clemente Mata Ruiz, la Orquesta y Coro de la Mezquita-Catedral ofrecerá el concierto ‘Dolor y contemplación’. Entrada libre.

CÓRDOBA. Iglesia de San Pedro. Plaza de San Pedro, 1. 21.15 horas.

Jóvenes talentos

Cuarteto de guitarras de Córdoba

‘Jóvenes talentos’, concierto del Cuarteto de guitarras de Córdoba. La recaudación será a beneficio de Daño Cerebral Córdoba.

CÓRDOBA. Fundación Caja Rural del Sur. Radio, 1. 20.00 horas.

Cultura en red

Monólogo poetizado

‘Tejedoras de ciclos. Un viaje por la alquimia femenina’, con Lúa Santos. Entrada libre hasta completar el aforo.

Noticias relacionadas

CÓRDOBA. Centro Cívico Arrabal del Sur. Santo Domingo de Guzmán. 20.00 horas.

Presentación

‘Historia de los judíos y la judería de Córdoba’

Presentación del libro ‘Historia de los judíos y la judería de Córdoba’, de Virginia Luque. Estará acompañada por Sebastián de la Obra y Manuel Pimentel. Entrada libre hasta completar el aforo.