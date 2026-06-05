La firma de moda infantil Charanga abre su primera tienda de Córdoba en el centro comercial La Sierra

El centro comercial La Sierra sigue ampliando su oferta comercial. La firma de moda infantil Charanga ha inaugurado su primera tienda exclusiva en la provincia de Córdoba dentro del complejo con promociones durante los primeros días de apertura.

Según ha informado el centro comercial en una nota de prensa, esta nueva tienda que cuenta con colección de bebés, niños y niñas, ofrece una amplia propuesta de moda infantil con prendas diseñadas "para acompañar a los más pequeños en su día a día, desde el entorno escolar hasta planes familiares, eventos y ocasiones especiales". Entre sus productos, destaca su amplia gama de vestidos, conjuntos, blusas, camisetas, peleles y pantalones, entre otras prendas.

Primera tienda exclusiva en Córdoba

La firma cuenta con corners de venta en El Corte Inglés de Ronda de Córdoba y Ronda de los Tejares. No obstante, este nuevo espacio es la única tienda exclusiva de la marca en la provincia.

La inauguración de Charanga se suma así a otras aperturas recientes como Kiabi y New Yorker y se enmarca en el proceso de renovación y transformación que está viviendo el centro comercial La Sierra con la campaña La emoción del cambio, una estrategia centrada en la incorporación de nuevos operadores y en la creación de una oferta comercial "más moderna, diversa y adaptada a todos los públicos", ha detallado centro comercial.