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Los fallecidos en Córdoba el viernes 5 de junio

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

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Diario CÓRDOBA

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Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este sábado, 6 de junio, están previstas las siguientes inhumaciones:

Juan Cobos Anguiano

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La inhumación está prevista a las 17.45 horas en el cementerio de San Rafael.

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