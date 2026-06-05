Escoliosis: cómo cuidar el corsé de un adolescente

La escoliosis es una deformidad de la columna vertebral caracterizada por una desviación lateral superior a 10 grados acompañada de rotación vertebral. Desde el ámbito ortoprotésico, el objetivo principal no es solo corregir la postura, sino frenar la progresión de la curva durante la etapa de crecimiento óseo.

El tratamiento se basa en el uso de corsés ortopédicos diseñados para aplicar fuerzas correctoras mediante un sistema de tres puntos de presión. Estas fuerzas ayudan a reducir las cargas asimétricas sobre las vértebras y favorecen un crecimiento más equilibrado de la columna.

Para conseguir una corrección eficaz y cómoda, es fundamental realizar un diseño totalmente personalizado, habitualmente mediante sistemas CAD-CAM o moldes de escayola. Entre las ortesis más utilizadas destacan los corsés toraco-lumbo-sacros (TLSO), como el modelo Chêneau, indicados para curvas torácicas bajas o lumbares, así como los corsés nocturnos hipercorrectores, como Providence o Charleston.

El papel del técnico ortoprotésico es esencial durante todo el tratamiento, realizando revisiones y ajustes periódicos conforme el paciente crece, garantizando tanto la eficacia terapéutica como la adaptación y comodidad del usuario.

El tratamiento se basa en el uso de corsés ortopédicos. / Sanicor

Consejo profesional

El corsé debe utilizarse siempre sobre una camiseta 100 % algodón para proteger la piel y mejorar la comodidad. Además, se recomienda realizar una limpieza diaria con agua jabonosa y secarlo completamente, evitando fuentes directas de calor que puedan deformar el material.

Técnico: Pedro Pablo Córdoba de Miguel, técnico ortoprotésico.