Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Escuela de HosteleríaLas QuemadasCorpus CórdobaIñaki Barrón | AdamuzSelectividadAgresión homófobaObras en el ZocoMundial 2026Objetivo Córdoba CFCarlos GonzálezSimulacroAyudas borrascasFin de semanaVisita del Papa
instagramlinkedin
Consejo

Escoliosis: cómo cuidar el corsé de un adolescente

Debe utilizarse siempre sobre una camiseta 100 % algodón para proteger la piel y mejorar la comodidad

Pedro Pablo Córdoba de Miguel, técnico ortoprotésico.

Pedro Pablo Córdoba de Miguel, técnico ortoprotésico. / Sanicor

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

DC Digital

La escoliosis es una deformidad de la columna vertebral caracterizada por una desviación lateral superior a 10 grados acompañada de rotación vertebral. Desde el ámbito ortoprotésico, el objetivo principal no es solo corregir la postura, sino frenar la progresión de la curva durante la etapa de crecimiento óseo.

El tratamiento se basa en el uso de corsés ortopédicos diseñados para aplicar fuerzas correctoras mediante un sistema de tres puntos de presión. Estas fuerzas ayudan a reducir las cargas asimétricas sobre las vértebras y favorecen un crecimiento más equilibrado de la columna.

Para conseguir una corrección eficaz y cómoda, es fundamental realizar un diseño totalmente personalizado, habitualmente mediante sistemas CAD-CAM o moldes de escayola. Entre las ortesis más utilizadas destacan los corsés toraco-lumbo-sacros (TLSO), como el modelo Chêneau, indicados para curvas torácicas bajas o lumbares, así como los corsés nocturnos hipercorrectores, como Providence o Charleston.

El papel del técnico ortoprotésico es esencial durante todo el tratamiento, realizando revisiones y ajustes periódicos conforme el paciente crece, garantizando tanto la eficacia terapéutica como la adaptación y comodidad del usuario.

El tratamiento se basa en el uso de corsés ortopédicos.

El tratamiento se basa en el uso de corsés ortopédicos. / Sanicor

Consejo profesional

El corsé debe utilizarse siempre sobre una camiseta 100 % algodón para proteger la piel y mejorar la comodidad. Además, se recomienda realizar una limpieza diaria con agua jabonosa y secarlo completamente, evitando fuentes directas de calor que puedan deformar el material.

Técnico: Pedro Pablo Córdoba de Miguel, técnico ortoprotésico.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Carmen García, mejor nota de la PAU en 2022: «Si has trabajado, por muy mal que creas que vas, te irá bien en los exámenes»
  2. Muere el consejero de Universidad y exrector de la UCO, José Carlos Gómez Villamandos, a los 63 años de edad
  3. Binter saca una promoción para volar desde Córdoba a cualquier isla de las Canarias por 75 euros
  4. Unas 2.000 piscinas situadas en residenciales de Córdoba se enfrentan a una nueva 'ITV' con sanciones de hasta 600.000 euros
  5. Córdoba inicia el Plan Asfalto 2026-2027 pavimentando 15 grandes avenidas en sus dos primeras semanas
  6. El parque acuático Aquasierra abre la temporada 2026: fecha de apertura, horarios, tarifas y servicios
  7. Una multitud despide en Córdoba al consejero José Carlos Gómez Villamandos: 'Hoy sube al cielo un hombre bueno y justo
  8. El Edilquivir toma forma: Córdoba activa nueve proyectos para renovar el entorno del Guadalquivir y el distrito Sur

Escoliosis: cómo cuidar el corsé de un adolescente

Escoliosis: cómo cuidar el corsé de un adolescente

El Corpus Christi vuelve a relucir en Córdoba en su jueves tradicional

El Corpus Christi vuelve a relucir en Córdoba en su jueves tradicional

La CIAF propone dos laboratorios independientes para analizar los carriles fracturados del accidente de Adamuz

La CIAF propone dos laboratorios independientes para analizar los carriles fracturados del accidente de Adamuz

Eduardo Romo avanza en Córdoba que la alta velocidad española podría alcanzar los 350 kilómetros por hora en un lustro

Eduardo Romo avanza en Córdoba que la alta velocidad española podría alcanzar los 350 kilómetros por hora en un lustro

Dos mujeres trasladadas al hospital tras una colisión por alcance en la A-4 a su paso por Córdoba

Dos mujeres trasladadas al hospital tras una colisión por alcance en la A-4 a su paso por Córdoba

Iñaki Barrón, presidente de la CIAF, sobre el accidente de Adamuz: "Es un misterio por qué el tren se fue hacia el lado contrario e invadió la otra vía"

Córdoba celebra su decimoséptima Marcha por la Donación con cerca de 200 participantes

Córdoba celebra su decimoséptima Marcha por la Donación con cerca de 200 participantes

El escritor Sergio Ramírez recoge en Córdoba el Premio Internacional de Literatura Ánfora Nova–Fundación Cajasol 2026

El escritor Sergio Ramírez recoge en Córdoba el Premio Internacional de Literatura Ánfora Nova–Fundación Cajasol 2026
Tracking Pixel Contents