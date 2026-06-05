Cultura en Córdoba
'Érase una vez un musical': el Coro Ziryab repasa este sábado en Córdoba cien años de Broadway
La formación, con más de 30 años de trayectoria, presenta en el Conservatorio Profesional de Música un espectáculo que fusiona géneros y celebra la música escénica
El Coro Ziryab pondrá en cartel este sábado 6 de junio a las 20.00 horas su última producción propia, titulada Érase una vez un musical, un repaso por grandes coros de musicales del cine y Broadway de los últimos cien años.
El auditorio del Conservatorio Profesional Músico Ziryab de Córdoba es el lugar elegido para la puesta de largo de este concierto, que tendrá también "mucho de espectáculo escénico, ya que no solo se trata de una sucesión de piezas corales y solistas, sino que también hay una historia teatral detrás y algunos momentos coreográficos", según informa la formación en un comunicado.
Grandes clásicos de Broadway
El director titular de la formación coral y del concierto, Gustavo Abela, ha seleccionado para la ocasión una docena de temas que van desde clásicos como Singing in the rain (1952), West Side Story (1961) o Mary Poppins (1964), arreglos corales de temas célebres como New York, New York del inmortal Frank Sinatra, hasta los coros de los musicales más afamados de los últimos años como Los Miserables.
Habrá también guiños a los héroes y princesas de Disney e incluso a bandas sonoras menos conocidas como la última adaptación de Alicia en el país de las maravillas (2010), de Tim Burton y música del genial Danny Elfman. La parte escénica corre a cargo de la actriz cordobesa Yumi Ruiz, y completan el elenco artístico Carlos Castiñeira al piano, Juan Carlos Moreno y Eugeny Syrkin, violines, Gema Gallardo, viola, Raquel Rivera, violonchelo, y Francisco Escalante, a la percusión.
El Coro Ziryab se ha destacado en sus más de 30 años de historia por una gran versatilidad, que le ha hecho interpretar repertorios desde el Renacimiento hasta la música contemporánea, pasando por el oratorio barroco, ópera y zarzuela. Esta producción viene a continuar la estela de creaciones propias de fusión de varios estilos musicales con el formato coral que comenzaron en 2012 con su exitoso Rock & Choir seguido de otros espectáculos como Black, Off Broadway o Zirjazz. Las entradas están a la venta de Discos Vitalogy y la misma tarde del concierto, en el propio conservatorio.
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