Organizadas por Sadeco
Decenas de niños de Córdoba celebran el Día Mundial del Medio Ambiente con un 'scape city', talleres e infinidad de juegos
La iniciativa, desarrollada en el Parque Cruz Conde esta mañana, estará disponible para todos los públicos de 19 a 21.30 horas este viernes
Córdoba ha celebrado este viernes el Día Mundial del Medio Ambiente con una jornada repleta de actividades en el Parque Cruz Conde y en distintos puntos de la ciudad, en la que han participado decenas de escolares de varios centros educativos. Unscape city, además de juegos de reciclaje y separación de residuos son algunas de las actrividades.
Dentro de la Semana del Medio Ambiente, Sadeco ha desplegado en el parque una programación dividida en dos franjas. Por la mañana, de 9.30 a 13.30 horas, ha habido propuestas dirigidas a escolares. Mientras que de 19.00 a 21.30 horas están disponibles para todos los públicos. En el parque, se han habilitado zonas de juegos y talleres sobre separación de residuos, reciclaje y reutilización (además de actividades como macramé, compostaje o reutilización de botes). También hay zona de exhibición de vehículos y un área de mercado que ha incluido puestos artesanos, de segunda mano y trueque de libros y juguetes. La jornada ha contado también con un espacio de esparcimiento con barra (con bebidas gratis para quien llevara vaso reutilizable), foodtruck y actuación musical de versiones.
Gymkana hasta el centro
De forma paralela, la delegación de Educación e Infancia del Ayuntamiento ha organizado un “escape city” para alumnado de 5º y 6º de Primaria y 1º y 2º de Secundaria, una gymkana en la que los escolares, convertidos en “agentes de la ONU”, han tenido que superar pruebas y pistas para frenar los efectos del cambio climático provocados por el ficticio Dr. Carbono. El recorrido ha partido desde la avenida de Fray Albino y ha finalizado en el Centro de Educación Ambiental, donde se han entregado diplomas y premios.
Además, Emacsa se ha sumado a la conmemoración con visitas escolares a la estación depuradora de La Golondrina y a la ETAP de Villa Azul, entre las 9.00 y las 14.00 horas, mientras que en el Centro de Conservación Zoo de Córdoba se han mantenido charlas para grupos concertados sobre cambio climático y pérdida de biodiversidad, con talleres educativos vinculados al aula.
- Carmen García, mejor nota de la PAU en 2022: «Si has trabajado, por muy mal que creas que vas, te irá bien en los exámenes»
- Muere el consejero de Universidad y exrector de la UCO, José Carlos Gómez Villamandos, a los 63 años de edad
- Binter saca una promoción para volar desde Córdoba a cualquier isla de las Canarias por 75 euros
- Unas 2.000 piscinas situadas en residenciales de Córdoba se enfrentan a una nueva 'ITV' con sanciones de hasta 600.000 euros
- Córdoba inicia el Plan Asfalto 2026-2027 pavimentando 15 grandes avenidas en sus dos primeras semanas
- El parque acuático Aquasierra abre la temporada 2026: fecha de apertura, horarios, tarifas y servicios
- Una multitud despide en Córdoba al consejero José Carlos Gómez Villamandos: 'Hoy sube al cielo un hombre bueno y justo
- El Edilquivir toma forma: Córdoba activa nueve proyectos para renovar el entorno del Guadalquivir y el distrito Sur