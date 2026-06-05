Decenas de niños de Córdoba celebran el Día Mundial del Medio Ambiente con un 'scape city', talleres e infinidad de juegos

Córdoba ha celebrado este viernes el Día Mundial del Medio Ambiente con una jornada repleta de actividades en el Parque Cruz Conde y en distintos puntos de la ciudad, en la que han participado decenas de escolares de varios centros educativos. Unscape city, además de juegos de reciclaje y separación de residuos son algunas de las actrividades.

Dentro de la Semana del Medio Ambiente, Sadeco ha desplegado en el parque una programación dividida en dos franjas. Por la mañana, de 9.30 a 13.30 horas, ha habido propuestas dirigidas a escolares. Mientras que de 19.00 a 21.30 horas están disponibles para todos los públicos. En el parque, se han habilitado zonas de juegos y talleres sobre separación de residuos, reciclaje y reutilización (además de actividades como macramé, compostaje o reutilización de botes). También hay zona de exhibición de vehículos y un área de mercado que ha incluido puestos artesanos, de segunda mano y trueque de libros y juguetes. La jornada ha contado también con un espacio de esparcimiento con barra (con bebidas gratis para quien llevara vaso reutilizable), foodtruck y actuación musical de versiones.

Las actividades se han desarrollado en el Parque Cruz Conde. / Manuel Murillo

Gymkana hasta el centro

De forma paralela, la delegación de Educación e Infancia del Ayuntamiento ha organizado un “escape city” para alumnado de 5º y 6º de Primaria y 1º y 2º de Secundaria, una gymkana en la que los escolares, convertidos en “agentes de la ONU”, han tenido que superar pruebas y pistas para frenar los efectos del cambio climático provocados por el ficticio Dr. Carbono. El recorrido ha partido desde la avenida de Fray Albino y ha finalizado en el Centro de Educación Ambiental, donde se han entregado diplomas y premios.

Actividades por el Día del Medioambiente. / Manuel Murillo

Además, Emacsa se ha sumado a la conmemoración con visitas escolares a la estación depuradora de La Golondrina y a la ETAP de Villa Azul, entre las 9.00 y las 14.00 horas, mientras que en el Centro de Conservación Zoo de Córdoba se han mantenido charlas para grupos concertados sobre cambio climático y pérdida de biodiversidad, con talleres educativos vinculados al aula.