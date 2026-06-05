Daniel García-Ibarrola: «Córdoba debe estar a la vanguardia en la lucha contra el cambio climático»

¿Cómo conmemora este año la Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Córdoba el Día Mundial del Medio Ambiente?

El Día Mundial del Medio Ambiente, que conmemoramos cada 5 de junio, fue establecido en 1972 por la Asamblea General de Naciones Unidas con el objetivo de resaltar que la protección y la salud medioambiental son cuestiones fundamentales que afectan al bienestar de la población y al desarrollo económico mundial.

Nosotros, como Ayuntamiento, estamos totalmente alineados con ese mensaje y cada año celebramos la semana del Medio Ambiente con una serie de acciones en las que participan la Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente, coordinada con Educación e Infancia y con las empresas municipales Sadeco, Imgema y Emacsa.

Se trata de actividades dirigidas principalmente a los niños y niñas de Córdoba, aunque hay una amplia variedad y también están pensadas para que las puedan disfrutar los adultos o para compartirlas con toda la familia.

«Córdoba está en ‘primera línea de batalla’ cuando hablamos de lucha contra el cambio climático»

¿Qué actos y actividades se han organizado?

Pues una multitud de ellas. No me quiero dejar ninguna atrás de las que organizamos directamente, pero durante toda la semana hemos tenido en el Centro de Conservación Zoo Córdoba charlas sobre los efectos del cambio climático y la biodiversidad animal, y el taller Insectos y el Cambio Climático. Emacsa organiza los talleres Conocer el Ciclo Urbano del Agua y visitas a los centros de tratamiento del agua, tanto la EDAR La Golondrina como la ETAP Villa Azul. El Imgema tiene la charla Del Cloro a la Biodiversidad, la finalización de la naturalización del estanque de Elena Fortún con la colaboración de los alumnos del IES Alhaken II y el taller de reciclaje en la Ciudad de los Niños. Y en el Centro de Educación Ambiental tenemos el taller de fabricación de vermicomposteras y el taller Plantas que cuidan plantas. Extractos Naturales para la Huerta.

A todas ellas hay que sumar las que organizan la propia Delegación de Educación e Infancia, talleres en los colegios y un espace city Contra el Dr. Carbono, y la jornada en el Parque Cruz Conde con conciertos, puestos, e incluso foodtruck, coordinado por Sadeco.

García-Ibarrola en un evento. / Ayuntamiento de Córdoba

Este año, el Día Mundial del Medio Ambiente se centra en el cambio climático. ¿Qué acciones y medidas se están tomando desde la Delegación para combatir esta amenaza medioambiental?

No debemos perder de vista que Córdoba está en ‘primera línea de batalla’ cuando hablamos de lucha contra el cambio climático. Nuestra situación geográfica determina que afrontemos temperaturas especialmente altas en verano y, por tanto, debemos tomarnos muy en serio los esfuerzos para combatirlo.

En este sentido, el Plan Municipal de Lucha Contra el Cambio Climático, que se aprobó en 2023 y se renueva este año, presenta tres vertientes: por un lado, la de mitigación, por otro la adaptación y, por último, la de comunicación y participación frente a los efectos del cambio climático.

Nuestra función como Delegación de Sostenibilidad y Medio Ambiente es la de velar porque todas las delegaciones y entidades municipales lleven a cabo las medidas recogidas en el citado Plan. Somos los que coordinamos la actuación transversal entre las distintas delegaciones en pro de conseguir los objetivos de una manera más rápida y eficiente.

Por ejemplo, la Gerencia Municipal de Urbanismo lleva a cabo la ampliación de zonas verdes, el área de Parques y Jardines en la Delegación de Infraestructuras se ocupa de la plantación de árboles siguiendo el Plan Director de Arbolado, Sadeco se ocupa de la gestión eficiente de los residuos según la economía circular, el Imgema lleva a cabo la naturalización de fuentes en colaboración con Emacsa y, ya en solitario, esta última el desarrollo del tanque de tormentas y de los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS) para el tratamiento de aguas pluviales, además de un largo etcétera de acciones, todas alineadas con el mismo objetivo.

«El Plan Municipal de Lucha Contra el Cambio Climático se aprobó en 2023 y se renueva este año»

El papel de la ciudadanía también es clave. ¿Qué gestos son determinantes para respaldar, de forma eficaz, la estrategia ambiental de la ciudad?

Creo que el primer paso está conseguido, y es que todos los cordobeses somos conscientes de que nuestra actuación como ciudadanos es fundamental. La implicación de todos es necesaria, si no cualquier medida que se adoptase carecería del suficiente efecto corrector. Ejemplos son el ahorro de agua, el uso correcto del saneamiento, el uso responsable de la energía, el cuidado de nuestro entorno y la protección de la biodiversidad.

El delegado en una intervención de la Cátedra Emacsa. / Ayuntamiento de Córdoba

¿Cuál es el mayor desafío medioambiental al que se enfrenta su Delegación?

Con toda seguridad, seguir trabajando en informar a los cordobeses de la importancia de cuidar del medioambiente y darles herramientas para ello.

Córdoba debe estar a la vanguardia en la lucha contra el cambio climático. Nuestra situación geográfica nos hace más vulnerables a fenómenos meteorológicos extremos como olas de calor o temporales de lluvia y viento. Por ello, todos debemos asumir esa responsabilidad en la medida de nuestras posibilidades.

Además, la economía circular entendida como el aprovechamiento de residuos sólidos y líquidos debe pasar a ser norma obligada. Es decir, el equilibrio con la naturaleza depende de que no se desperdicie nada y de que le devolvamos todo lo que nos da. No podemos olvidar que, de momento, este es el único planeta que tenemos y su cuidado depende de nosotros.