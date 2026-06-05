La criminalidad repunta al inicio de 2026 en Córdoba, con cuatro homicidios y 17 violaciones

Córdoba ha iniciado 2026 con una subida del 9% anual en los delitos conocidos por las fuerzas de seguridad hasta el pasado mes de marzo. Dentro de estos crímenes, sobresalen cuatro homicidios o asesinatos, uno más que en el mismo periodo de 2025, y 17 violaciones, que son cuatro menos que las registradas en 2025.

Acerca de estos crímenes, cabe recordar el apuñalamiento mortal a un joven en la calle Loja, en el barrio del Sector Sur de la capital, acontecido en los primeros días de enero; la muerte de una mujer, presuntamente, a manos de su padre en el barrio de Ciudad Jardín, en el mismo mes; la muerte violenta de una anciana en Lucena, por la que ingresaron en prisión su hija y su nieto, y el homicidio de un hombre en Montemayor, presuntamente cometido por la madre de sus hijos.

La Policía Nacional, la Guardia Civil y las policías locales han contabilizado un total de 8.668 infracciones penales en la provincia y las más numerosas han sido las 1.920 estafas informáticas (+18%), a las que han seguido 1.545 hurtos convencionales (-5%). A cierta distancia aparecen otras tipologías delictivas como 344 robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones, que se han elevado un 15% anual. En este epígrafe, la estadística del Ministerio del Interior destaca, por ser más numerosos, 246 robos con fuerza en viviendas, que representan un aumento del 14% anual.

Nueve intentos de homicidio

La información recoge otros delitos menos frecuentes, pero de mayor gravedad, como nueve homicidios dolosos y asesinatos en grado tentativo acontecidos en el primer trimestre, uno más que en 2025; 98 delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria (-5%) y 57 delitos contra la libertad sexual (-7%), que contemplan las 17 agresiones sexuales con penetración ya referidas.

La provincia ha registrado, además, 88 robos con violencia e intimidación (-10%) y 30 tráficos de droga (-33%). De esta forma, 6.554 infracciones penales conocidas por las fuerzas de seguridad se enmarcan en la criminalidad convencional, que sube un 8% anual. Al mismo tiempo, se han denunciado 2.114 ciberdelitos, un 11% más que hace un año.

Vivienda precintada en Ciudad Jardín tras el presunto homicido de una mujer a manos de su padre en enero pasado. / A. J. González

Los ciberdelitos caen en la capital

El Ministerio del Interior ofrece, asimismo, información sobre la evolución de la delincuencia en las localidades que superan los 20.000 habitantes. En la ciudad de Córdoba, el año comienza con un aumento de la delincuencia del 4%. Este resultado responde, fundamentalmente, al incremento del 8% anual en los crímenes convencionales, que han sido 3.735 hasta marzo. En cambio, los ciberdelitos bajan un 11% hasta 815 hechos conocidos. En la capital han tenido lugar dos homicidios dolosos o asesinatos consumados, uno más que el año pasado.

La delincuencia sube un 18% en Cabra

En la localidad de Cabra, la criminalidad detectada por las fuerzas de seguridad ha aumentado un 18% anual durante el primer trimestre de 2026, con un balance de 212 infracciones penales. Estafas informáticas (48) y hurtos (21) se sitúan a la cabeza, y también se han detectado otros hechos como 2 delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria, y un delito contra la libertad sexual.

Calle Cesteros de Lucena, donde se registró el supuesto homicidio de una anciana. / M. González

Los delitos convencionales aumentan un 31% en Lucena

El municipio de Lucena sobresale por experimentar una subida del 31% anual en las infracciones penales convencionales. Este resultado motiva que la delincuencia, en líneas generales, haya subido un 20%, arrojando 637 hechos conocidos, a pesar de que los delitos cometidos a través de medios informáticos descienden un 15%, hasta 114.

La cibercriminalidad se triplica en Montilla

En Montilla, en cambio, las fuerzas de seguridad han detectado un alza del 192% en las infracciones penales cometidas a través de las nuevas tecnologías. En total, el primer trimestre deja 60 estafas informáticas y otros 10 ciberdelitos. Los crímenes tradicionales han aumentado un 17% anual en este municipio, con 125 hechos denunciados.

Los crímenes tradicionales caen en Palma del Río

El Ministerio del Interior informa de 181 delitos convencionales registrados en Palma del Río entre los meses de enero y marzo pasados, lo que se traduce en una disminución del 10% respecto al mismo periodo de 2025. Entre otros, esta localidad ha registrado un delito de lesiones y riña tumultuaria, frente a los seis del mismo periodo del año pasado, y un delito contra la libertad sexual. Sin embargo, la cibercriminalidad se ha duplicado (+103%) y se han contabilizado 79 infracciones de este tipo.

Una agente de la Guardia Civil, en Priego. / CÓRDOBA

11 robos en casas en Priego

Durante el primer trimestre del año, sobresalen en Priego los 11 robos con fuerza cometidos en viviendas, que suponen un incremento frente a los tres contabilizados el año pasado. También han acontecido 8 delitos graves y menos graves de lesiones y riña tumultuaria, que son seis más en un año. Esta localidad ha experimentado un aumento del 57% en los delitos convencionales, que han llegado a 105, y un alza del 43% anual en la cibercriminalidad, un capítulo que ha registrado 50 infracciones.

Los robos se triplican en Puente Genil

Por último, la delincuencia aumenta también en Puente Genil. Si bien se reducen algunos delitos graves como los intentos de homicidio, de los que se han registrado dos, uno menos, y las lesiones y riñas tumultuarias, que han anotado una única infracción frente a las cinco de 2025, los robos se han disparado. Durante el primer trimestre, se han registrado seis robos con violencia e intimidación, cinco más que hace un año, y 41 robos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones (+242%). En líneas generales, la criminalidad sube un 15% anual y alcanza los 333 delitos denunciados.