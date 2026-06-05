Hacemos Córdoba vuelve a denunciar la falta de sombras en los parques infantiles y acusa al PP de abandonar a la infancia de la ciudad

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha lamentado y criticado "la absoluta falta de actuación" del gobierno municipal del Partido Popular y de su alcalde ante un problema que se repite cada verano en la ciudad, como es la “imposibilidad de que miles de niños y niñas puedan utilizar los parques infantiles durante buena parte del día por la ausencia de sombras y zonas protegidas frente a las altas temperaturas". La coalición de izquierdas ha señalado que Córdoba vuelve a afrontar semanas en las que los termómetros superan con facilidad los 40 grados, convirtiendo en “impracticables” más de un centenar de áreas infantiles repartidas por todos los barrios.

El suelo, los toboganes, columpios y demás elementos de juego, añaden, alcanzan temperaturas que hacen “imposible" su uso con seguridad, mientras que la falta de árboles, toldos o cualquier otro sistema de protección deja estos espacios completamente expuestos al sol. Desde Hacemos Córdoba recuerdan que llevan años denunciando esta situación y reclamando soluciones concretas, “sin que el gobierno municipal haya movido un solo dedo” para resolver un problema que afecta directamente a la calidad de vida de las familias cordobesas.

“Volvemos a llegar al verano con los mismos problemas de siempre porque el alcalde no ha hecho absolutamente nada durante sus siete años de mandato para garantizar que los niños y niñas puedan disfrutar de los parques infantiles en condiciones dignas”, han señalado. La coalición considera "especialmente grave" esta situación porque los parques infantiles “son mucho más que espacios de juego".

“Se trata de lugares fundamentales para el desarrollo físico, emocional y social de la infancia, puntos de encuentro donde los menores se relacionan, crean vínculos y disfrutan de actividades al aire libre”. En muchos barrios, además, constituyen el “principal espacio de ocio gratuito y de convivencia para numerosas familias”.

Privados durante cinco meses

Hacemos Córdoba denuncia que, en la práctica, miles de menores se ven privados de utilizar estos espacios durante cerca de cinco meses al año debido a las altas temperaturas y a la ausencia de medidas de protección frente al calor. “No es un problema de falta de recursos económicos, sino de falta de voluntad política. Hablamos del mismo alcalde que año tras año bate récords de dinero sin ejecutar en los presupuestos municipales mientras sigue ignorando necesidades básicas de la ciudadanía”, han criticado.

Por ello, la coalición vuelve a reclamar la puesta en marcha de un plan integral para dotar de sombra a todos los parques infantiles de la ciudad mediante la instalación de toldos, estructuras de sombreado y la creación de sombras naturales a través de la plantación de arbolado adecuado. Hacemos Córdoba exige al gobierno municipal que comience de “manera inmediata” a diseñar y ejecutar este plan para que ningún parque infantil quede sin protección frente al calor. “Garantizar que nuestros niños y niñas puedan disfrutar de estos espacios en condiciones seguras y saludables debería ser una prioridad para cualquier gobierno municipal", concluyen diciendo.