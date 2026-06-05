Moda
De Córdoba a Roland Garros: Silbon exhibe en París la estética del tenis con 'Deuce'
La firma cordobesa reúne en la capital francesa a personalidades del mundo de la moda, la comunicación y la cultura en la presentación de su muestra fotográfica
En una ciudad donde la moda y el deporte conviven estos días con especial intensidad, Silbon presentó el jueves, 4 de junio, en París, Deuce, una exposición fotográfica que explora la estética del tenis contemporáneo a través de una mirada artística desarrollada junto a Leica.
Coincidiendo con Roland Garros, la firma reunió en el número 53 de Avenue Montaigne a personalidades del mundo de la moda, la comunicación y la cultura para descubrir una propuesta visual que trasciende la pista y reivindica el tenis como un lenguaje estético propio. Inspirada en los valores que comparten este deporte y el universo Silbon, la exposición propone un recorrido por imágenes captadas en París, Madrid, Córdoba y Marbella.
'Deuce': el estilo Silbon en conexión con otras disciplinas
Entre los asistentes a la inauguración estuvieron Oriol Elcacho y Alejandra de Rojas, embajadores de Silbon, junto a reconocidos perfiles de la sociedad parisina y amigos de la marca que quisieron acompañar a la firma en esta cita especial. La muestra fotográfica contó además con la participación de figuras como el extenista Fernando Verdasco, el campeón paralímpico Stéphane Houdet, Maxence Bertimon, Charles Bertimon, Les Distingués y el propio Oriol Elcacho.
El título de la exposición, Deuce, hace referencia a uno de los momentos más icónicos del tenis: el empate que obliga a buscar un nuevo equilibrio para avanzar. Un concepto que sirve como hilo conductor de una propuesta donde deporte, arte y moda dialogan desde una misma sensibilidad estética.
Con este proyecto, Silbon continúa "ampliando su universo creativo más allá de la moda, impulsando iniciativas culturales que reflejan su visión del estilo y su conexión con disciplinas que forman parte de su ADN. Una invitación a descubrir el tenis no solo como competición, sino como una expresión de actitud, belleza y elegancia atemporal".
- Carmen García, mejor nota de la PAU en 2022: «Si has trabajado, por muy mal que creas que vas, te irá bien en los exámenes»
- Muere el consejero de Universidad y exrector de la UCO, José Carlos Gómez Villamandos, a los 63 años de edad
- Binter saca una promoción para volar desde Córdoba a cualquier isla de las Canarias por 75 euros
- Unas 2.000 piscinas situadas en residenciales de Córdoba se enfrentan a una nueva 'ITV' con sanciones de hasta 600.000 euros
- Córdoba inicia el Plan Asfalto 2026-2027 pavimentando 15 grandes avenidas en sus dos primeras semanas
- El parque acuático Aquasierra abre la temporada 2026: fecha de apertura, horarios, tarifas y servicios
- Una multitud despide en Córdoba al consejero José Carlos Gómez Villamandos: 'Hoy sube al cielo un hombre bueno y justo
- El Edilquivir toma forma: Córdoba activa nueve proyectos para renovar el entorno del Guadalquivir y el distrito Sur