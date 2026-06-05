De Córdoba a Roland Garros: Silbon exhibe en París la estética del tenis con 'Deuce'

En una ciudad donde la moda y el deporte conviven estos días con especial intensidad, Silbon presentó el jueves, 4 de junio, en París, Deuce, una exposición fotográfica que explora la estética del tenis contemporáneo a través de una mirada artística desarrollada junto a Leica.

Coincidiendo con Roland Garros, la firma reunió en el número 53 de Avenue Montaigne a personalidades del mundo de la moda, la comunicación y la cultura para descubrir una propuesta visual que trasciende la pista y reivindica el tenis como un lenguaje estético propio. Inspirada en los valores que comparten este deporte y el universo Silbon, la exposición propone un recorrido por imágenes captadas en París, Madrid, Córdoba y Marbella.

Exposición de Silbon en Paris con motivo de Roland Garros. / CÓRDOBA

'Deuce': el estilo Silbon en conexión con otras disciplinas

Entre los asistentes a la inauguración estuvieron Oriol Elcacho y Alejandra de Rojas, embajadores de Silbon, junto a reconocidos perfiles de la sociedad parisina y amigos de la marca que quisieron acompañar a la firma en esta cita especial. La muestra fotográfica contó además con la participación de figuras como el extenista Fernando Verdasco, el campeón paralímpico Stéphane Houdet, Maxence Bertimon, Charles Bertimon, Les Distingués y el propio Oriol Elcacho.

El título de la exposición, Deuce, hace referencia a uno de los momentos más icónicos del tenis: el empate que obliga a buscar un nuevo equilibrio para avanzar. Un concepto que sirve como hilo conductor de una propuesta donde deporte, arte y moda dialogan desde una misma sensibilidad estética.

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Con este proyecto, Silbon continúa "ampliando su universo creativo más allá de la moda, impulsando iniciativas culturales que reflejan su visión del estilo y su conexión con disciplinas que forman parte de su ADN. Una invitación a descubrir el tenis no solo como competición, sino como una expresión de actitud, belleza y elegancia atemporal".