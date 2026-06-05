Córdoba regresa al sorteo de Vimcorsa para adjudicar viviendas protegidas y agilizar la demanda

La junta de gobierno local aprobará este lunes las nuevas Normas Reguladoras del Registro Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida, es decir, las directrices que establece el Ayuntamiento de Córdoba para organizar la demanda y gestionar la adjudicación de las Viviendas de Protección Oficial (VPO) en la ciudad. Será Vimcorsa la encargada de la gestión y administración de esta nueva normativa, que ya pasó por el consejo de administración de la empresa municipal y que consiste básicamente en regresar al sorteo a la hora de adjudicar los pisos. La anterior normativa databa del año 2009, cuando se creó el registro municipal de demandantes de viviendas.

La vuelta al sorteo se hace por agilidad administrativa, ya que el sistema de puntos se había vuelto demasiado lento y burocrático, requiriendo constantes actualizaciones de la documentación de los solicitantes, y por simplicidad administrativa.

Baremación versus sorteo

El sistema de adjudicación que se implantó hace 17 años, y ha estado en vigor hasta la fecha, ha sido el de la baremación. A partir de ahora (aunque de manera previa a su entrada en vigor debe pasar por el Pleno de Córdoba), Vimcorsa determinará el reparto de sus viviendas de las dos maneras posibles, teniendo el sorteo y la baremación un porcentaje de pisos asignados a cada modalidad. Ojo, la normativa afectará a la adjudicación de toda la VPO que se haga en Córdoba, tanto de Vimcorsa como de cualquier otra empresa constructora.

Solar del Campo de la Verdad, donde se van a construir 30 VPO. / CÓRDOBA

Cómo serán los sorteos y cuándo se harán

Según la nueva normativa municipal, los sorteos se harán de forma telemática y ante un fedatario público. Vimcorsa publicará en su propia web las fechas de los sorteos. Podrán participar en los sorteos todos los inscritos como demandantes y diez días antes de que se celebre se publicará el listado de esas personas con un número que se le asignará al azar (habrá un periodo de alegaciones por si hubiera que modificar el listado). La periodicidad de los sorteos la fijarán las previsiones de vivienda protegida que existan en la ciudad. No habrá un máximo de sorteos a celebrar, pero sí un mínimo: se hará o bien uno cada año o cuando se hayan adjudicado 500 pisos desde el último celebrado para la vivienda en venta y uno anual para la del alquiler. Si una persona se inscribe cuando el plazo ya está cerrado, se incorporará en el registro por orden correlativo, detrás de los demandantes participantes en el último sorteo celebrado.

Primeras viviendas en sortearse

Las primeras viviendas en adjudicarse con la nueva normativa podrían ser, previsiblemente, las 30 viviendas que se construirán en el Campo de la Verdad, en la zona de la gasolinera del puente de El Arenal. Este el proyecto de VPO que más avanzado tiene Vimcorsa y su previsión es que a finales de 2026 esas viviendas estén ejecutadas al 70%. El otro proyecto más adelantado es el de otra promoción de 30 VPO, en este caso en San Rafael de la Albaida.

Recreación de las futuras viviendas de VPO en San Rafael de la Albaida publicada por Vimcorsa. / CÓRDOBA

Requisitos para acceder a una VPO en Córdoba

Para acceder en Córdoba a una vivienda protegida hay que cumplir dos requisitos fundamentales: no ser propietario de otra vivienda ni disponer de un derecho de uso vitalicio sobre ella, y no superar un límite máximo de ingresos anuales, fijado en 7 veces el Iprem. El primero de estos requisitos contempla excepciones como el de las familias que necesitan una vivienda adaptada por cambios en su composición; personas con discapacidad, movilidad reducida o dependencia sobrevenida; víctimas de violencia de género o terrorismo y realojos por rehabilitación o tras situaciones catastróficas.