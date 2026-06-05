Atención sanitaria
Córdoba registró cinco muertes por golpe de calor en el verano de 2025: la mitad de todos los casos de Andalucía
El Ministerio de Sanidad eleva el umbral de riesgo para la salud en Córdoba a 41,3 grados, casi un punto más que el año anterior
Cada verano hace más calor y no es una afirmación sin base científica, sino que se puede comprobar si se tiene en cuenta que cuando se da a conocer la temperatura umbral, a partir de la cual se considera que existe mayor riesgo para la salud durante las olas de calor, este valor es cada vez más elevado. El Ministerio de Sanidad actualizó este miércoles su mapa de umbrales de temperatura durante las olas de calor para determinar cuándo hay riesgo para la salud en todo el país. La provincia de Córdoba esté dividida en tres grandes zonas meteorológicas, las mismas que emplea la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para emitir sus avisos, mientras que Andalucía está dividida en 29 zonas.
En la Subbética y la campiña cordobesa, lo que incluye a Córdoba capital, el umbral de temperatura ha quedado fijado este 2026 en 41,3 grados, por lo que a partir de ese valor se considera que hay grave riesgo para la salud. El año pasado, ese baremo estaba casi un grado por debajo, en 40,4 grados, en el caso de la campiña, lo que situó a Córdoba en la primera posición del país, mientras que en la Subbética fue de 39,1, algo más de dos grados por debajo.
La Campiña y la Subbética cordobesa, segundo lugar de España con más calor
Sin embargo, este 2026, la Subbética y campiña cordobesa se han quedado en segundo lugar de España entre las zonas meteorológicas con el umbral más alto, solo por detrás de la campiña sevillana (41,5 grados), y en la misma posición que la Vega del Guadiana (Badajoz). Por su parte, el umbral en la zona norte de la provincia de Córdoba se sitúa este 2026 en 38,2 grados.
El verano de 2026 se prevé igualmente cálido que el de 2025
Las previsiones avanzadas por la Aemet apuntan a que el estío de 2026 volverá a venir acompañado de temperaturas muy altas el caso de Córdoba y Andalucía, en línea con lo registrado el pasado año, que fue el verano más cálido en la provincia cordobesa desde 1961. Y tantas jornadas con temperaturas de más de 40 grados durante el estío de 2025 causaron un relevante impacto en la salud de la ciudadanía. Según los datos de la Consejería de Sanidad y el Servicio Andaluz de Salud (SAS), de los 10 casos confirmados de muerte por golpe de calor en Andalucía en el verano de 2025 en la comunidad andaluza, 5 se produjeron en Córdoba, mientras que el resto, en función de un fallecimiento por provincia, se produjeron en Almería, Cádiz, Huelva, Jaén y Sevilla.
Reparto provincial de las muertes por calor en 2025
La Consejería y el SAS indican que, en total, hubo 26 casos de golpe de calor en Andalucía, con el resultado de 10 defunciones y 16 personas que sobrevivieron a esta grave situación. De ese total de golpes de calor, 8 correspondieron a Córdoba; 4, a Almería; Cádiz (3); Huelva (3), Jaén (1), Málaga (1) y Sevilla (6).
Los golpes de calor durante el verano de 2025 se incrementaron con respecto a 2024, ya que fueron 26, frente a los 17 del mismo periodo del año anterior. Y, en lo que respecta a lo que va de 2026, el Servicio de Vigilancia y Salud Laboral de la Junta de Andalucía no ha registrado ningún golpe de calor en la región, a pesar de las temperaturas por encima de la media que se vienen soportando desde mediados de mayo.
En Córdoba durante el verano de 2025 se atendieron 57 urgencias hospitalarias y 95 en atención primaria por temperaturas extremas, 152 en total, casi el doble que las 88 asistencias que hubo por este motivo en verano de 2024. Además, el 061 prestó 14 atenciones vinculadas a las temperaturas extremas. En concreto, 3 atenciones fueron por agotamiento por calor y 11 por síncope por calor.
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