Córdoba pisa el acelerador: Ceprede prevé que la economía de la provincia crezca más que la media andaluza y española

El Centro de Investigación Económica (Ceprede) estima que Córdoba crecerá un 2,6% en 2026 y un 1,9% en 2027. De este modo, la previsión de este organismo coloca a la provincia por encima de las previsiones que hay para el conjunto de Andalucía y de España, que son igualmente positivas y en la misma línea que las dictadas esta semana por la OCDE respecto a la economía Europea.

Ceprede ha clausurado este viernes en el salón de actos de la sede de Kutxabank en Córdoba su 90º junta semestral sobre predicciones económicas, en un encuentro en el que intervinieron el consejero delegado de Kutxabank, Eduardo Ruiz; el secretario general de Economía de la Junta de Andalucía, José Manuel Alba, y el alcalde de Córdoba, José María Bellido, además de contar con la asistencia del delegado del Gobierno en Córdoba, Adolfo Molina.

Diferencial de la provincia

En una atención a medios, el director general de Ceprede, Julián Pérez, sostuvo que "la provincia de Córdoba, tanto el pasado año, como 2026 y 2027, podría estar teniendo un cierto diferencial incluso respecto a Andalucía", gracias a que las diferencias de la estructura productiva de Córdoba frente a la andaluza. Así, en la economía cordobesa tendría menor peso los flujos turísticos, construcción y mercado inmobiliario, y más peso, el sector industrial y agroalimentario. "De cara a las perspectivas económicas, esa estructura generaría una dinámica adicional a la provincia de Córdoba con respecto a la media de la comunidad", aseguró el director del centro de investigación económica.

Inmigración, fondos europeos y turismo

Las previsiones de Ceprede auguran que, a pesar de la guerra y la incertidumbre internacional, la economía española va a seguir creciendo de forma importante, más incluso que la economía europea, y que a corto plazo no se va a producir una desaceleración fuerte ni respecto al crecimiento, ni de los ritmos de creación de empleo. En este contexto, según las estimaciones de Ceprede, Andalucía tendrá una evolución similar a la española, y que este crecimiento está basado en tres grandes flujos: la inmigración, los fondos europeos y turismo. Aunque en Andalucía la inmigración es una variable "menos intensa" que en el resto de España, tanto en el aprovechamiento de fondos como en el aumento del turismo sobre todo internacional, la comunidad está en las primeras posiciones del ránking nacional: "Andalucía está teniendo un mejor aprovechamiento de estos vientos de cola", aseguró Pérez.

El alcalde y el consejero delegado de Kutxabank, en la reunión del Centro de investigación económica (Ceprede). / Víctor Castro / COR

El alcalde de Córdoba, por su parte, agradeció la presencia de Ceprede en la ciudad y que esta sea sinónimo de "buenas noticias" como son las previsiones de crecimiento para Córdoba. En este sentido, Bellido entiende que los datos son fruto de la estabilidad y de poder contar con "unas políticas estables en lo económico, seguras, con agilidad administrativa, con entornos fiscales amables, primando la colaboración público-privada y con una estrategia clara acaba dando resultado".

Fruto de la estabilidad

Asimismo, valoró de manera especial que estas previsiones marquen para Córdoba datos por encima de la media de Andalucía y España, y el hecho de que la provincia de Córdoba, donde la ciudad tiene un especial peso tanto por población como por importancia económica, "todavía destaquemos algo más sobre la media andaluza, pues es muy positivo".

Por último, Bellido subrayó el hecho de que dentro de ese peso que tiene la economía cordobesa, no solo se mantenga y tenga un importante protagonismo lo vinculado con la agroindustria, "sino que haya subido, y se han protagonista importantes, el peso de la industria manufacturera, porque eso quiere decir que la labor de aterrizaje de empresas industriales y de crecimiento en la ciudad y en la provincia", --ha citado el ejemplo del sector industrial, de Lucena-, dan resultado". El alcalde entiende que las previsiones de Ceprede invitan al Ayuntamiento de Córdoba a seguir "con esa apuesta de esta viabilidad, de seguridad, de agilidad y la apuesta estratégica de la transformación también de nuestra economía hacia una economía donde vaya teniendo más peso el sector industrial".

No obstante, Bellido aconsejó no lanzar las campanas al vuelo, porque pese a las optimistas previsiones, Córdoba sigue sin ser la provincia donde la economía es la más pujante del conjunto de Andalucía. "Hay que ser realista, pero evidentemente lo que nos gusta es que el camino sea de ir reduciendo ese diferencial económico con el resto de Andalucía con el resto de España", concluyó diciendo.

Reunión de Ceprede en Córdoba. / VÍCTOR CASTRO

Mejor situación para afrontar incertidumbres

Eduardo Ruiz, consejero delegado de Kutxabank, destacó también el hecho de que Andalucía y Córdoba crezcan por encima de la media nacional y europea, y que eso permita a la región afrontar mejor "las incertidumbres, oportunidades y retos que tenemos por delante como sociedad y como economía". José Manuel Alba, por su parte, aplaudió el apoyo financiero a las familias y empresas andaluzas que está prestando Kutxabank, particularmente en las provincias de Córdoba y Jaén, y agradeció a Ceprede que haya celebrado su reunión en la capital cordobesa, "un punto de encuentro para hablar de la situación económica, que a nosotros como administración, también nos sirve para mejorar nuestro diagnóstico y cambiar alguna de nuestras actuaciones".

Qué es Ceprede

Ceprede es un centro de investigación económica creado en 1981 por un grupo de profesores de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), la Cámara de Comercio e Industria de Madrid y la Fundación Universidad-Empresa. A ellos se sumó más tarde la Fundación Empresa-Universidad Gallega (Feuga), la Fundación para el Desarrollo de la Función Social de las Comunicaciones (Fundesco) y la Fundación del Banco Exterior de España, que periódicamente elaboran informes de predicción y análisis económico, y cuenta con el apoyo de un panel de cien expertos. Además, Ceprede, a través del Instituto de Predicción Económica L. R. Klein, participa en los proyectos como Hispalink, Link y Hermes.