Paula Echevaria, de preboda en Córdoba, deslumbra en la Judería con el perfecto look de invitada en verano

¡Viva Córdoba… viva el amor! Con estas palabras ha celebrado la actriz y modelo Paula Echevarría una velada en la Judería de la capital, que ha servido de antesala al enlace del futbolista cordobés Antonio Blanco y Paola Melgar, que tendrá lugar este fin de semana.

Echevarría está acompañada por su pareja, el exfutbolista Miguel Torres, por su hija Daniella Bustamante, fruto de su matrimonio con el cantante David Bustamante, y un grupo nutrido de amigos, con quienes ha disfrutado de la noche cordobesa, como ella misma ha compartido en sus redes sociales. “Preboda en Córdoba. Viva Córdoba… viva el amor”, ha señalado.

Paula Echevarría, junto a sus amigos, en la Judería de Córdoba / INSTAGRAM

El look de Paula Echevarría en Córdoba

Para la ocasión, la actriz ha escogido un outfit muy veraniego de la firma Mioh, modelo Marcia, en un tono melocotón con un ‘maxi flower print’ acompañado de una capa ligera con los mismos motivos. Ha completado el look con mules de Mango y bolso de Loewe, el pelo suelto y un maquillaje natural, favorecido por el bronceado que exhibe la modelo.

En las imágenes compartidas en su perfil de Instagram, donde cuenta con 3,7 millones de seguidores, puede verse a su pareja Miguel Torres, y a su hija Daniella, que ha escogido para la ocasión un vestido veraniego en color amarillo y rematado con volantes.

Boda de famosos en Córdoba

El motivo de la presencia de Paula Echevarría en Córdoba es el enlace entre el futbolista cordobés Antonio Blanco con Paola Melgar, hija del exfutbolista Miguel Melgar y Sonia Antón, íntima de la actriz e integrante de ‘Las Pencas’, la pandilla de amigas de Echevarría.

La pareja celebrará su enlace este viernes 5 de junio, tras seis años de relación y una pedida de ensueño, hace ahora un año, en la Costa Amalfitana.

Antonio Blanco juega actualmente en el Deportivo Alavés tras su paso por el Real Madrid, el Cádiz y la Selección española; mientras que la novia es creadora de contenido, y trabaja en marketing y nutrición.