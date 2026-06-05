El Colegio de Enfermería de Córdoba advierte sobre los peligros de los sprays nasales bronceadores: contienen un componente sin aprobación sanitaria

Una práctica que se está extendiendo mucho este año, sobre todo viralizada por redes sociales como Tik Tok, advierte el Colegio de Enfermería de Córdoba, al igual que ya avisara el Consejo General de Enfermería, es el uso de sprays nasales bronceadores por parte de la población, sobre todo femenina y menor de 30 años.

La enfermera de atención primaria, especialista también en dermoestética, Aqdas Zhora Farood Rind, señala que se están comercializando y publicitando por internet sprays nasales bronceadores, tanto por conocidas plataformas como por parte de influencers, que tienen un precio asequible para la población. Sin embargo, alerta esta enfermera del Colegio de Enfermería de Córdoba, que el uso de estos productos puede causar posibles efectos adversos como náuseas, cefaleas, fatiga, vómitos o hipertensión.

Aqdas Zhora Farood Rind, que compagina su faceta privada en una clínica de medicina estética, con su trabajo de enfermera en el centro de salud Aeropuerto, indica que estos sprays nasales bronceadores tienen como objetivo que quienes los utilicen obtengan de forma más o menos rápida un tono de piel morena.

La enfermera Aqdas Zhora Farood Rind. / CÓRDOBA

Su venta es ilegal

Sin embargo, explica esta enfermera que muchos de estos aerosoles, comercializados de forma ilegal, contienen melanotan, una sustancia que imita la acción de la hormona estimulante de los melanocitos y se da la circunstancia de que este compuesto no está aprobado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ni por otros organismos reguladores internacionales.

Imagen de un melanoma. / Freepik

El mejor aliado contra el cáncer de piel es un fotoprotector

Aqdas Zhora Farood Rind precisa que la inhalación del melanotan introduce en el organismo un principio activo no regulado, sin control de dosificación ni garantías de pureza, provocando efectos sistémicos que ya se están documentando en la práctica clínica.

De hecho, remarca «el uso de estos dispositivos se está asociando a hipertensión arterial grave, cefaleas persistentes, fatiga extrema, así como cuadros recurrentes de náuseas y vómitos». Por otro lado, «estamos comprobando que el uso de estos sprays nasales bronceadores deja a algunas personas manchas en la piel, como parches, provocando consecuencias negativas estéticas, subraya esta enfermera, que hace hincapié que el mejor consejo para evitar posibles daños en la piel por el sol, sobre todo en verano, es evitar el uso de productos no autorizados y usar un fotoprotector adecuado, para evitar el cáncer de piel