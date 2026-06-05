CCOO denuncia la falta de previsión del SAS y el cierre de centros de salud de Córdoba por la tarde en verano

El Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Córdoba ha denunciado este viernes la “caótica falta de previsión” del Servicio Andaluz de Salud, SAS, ante el diseño del plan de verano, que, según la organización sindical, provocará el cierre de centros de salud por la tarde y una mayor sobrecarga para las plantillas.

El secretario general del sindicato en Córdoba, José Damas, ha criticado que la planificación del SAS para el periodo vacacional vuelve a dejar a los profesionales sanitarios “en un escenario de sobrecarga y estrés inasumible” y a la ciudadanía cordobesa ante “un severo recorte en la calidad asistencial y cierre de servicios”.

Según CCOO, la situación es especialmente preocupante en el Distrito Sanitario Córdoba-Guadalquivir, donde las últimas convocatorias para cubrir plazas de médicos de familia han tenido un resultado muy limitado.

Plazas médicas sin cubrir en Atención Primaria

El sindicato señala que en la convocatoria del pasado 13 de mayo se ofertaron 44 plazas de médicos de familia en el distrito Córdoba-Guadalquivir. En el Distrito de Atención Primaria de Córdoba, de las 22 plazas disponibles solo se cubrió una, por lo que quedaron 21 plazas desiertas. En el Distrito de Atención Primaria del Guadalquivir, de otras 22 plazas ofertadas, únicamente se cubrieron tres. Además, de las cinco plazas de pediatría convocadas, solo una fue adjudicada.

Para José Damas, estos datos reflejan el “preocupante desinterés” de los nuevos profesionales por incorporarse al sistema sanitario público andaluz. El responsable sindical sostiene que, de los 26 médicos internos residentes de Medicina de Familia que han finalizado este año su formación en el distrito, solo cinco han decidido quedarse en el DAP Córdoba y otros cinco en el DAP Guadalquivir.

“A estos jóvenes facultativos se les han llegado a ofrecer interinidades y sustituciones de larga duración y, aun así, la gran mayoría ha preferido rechazar las ofertas”, afirma Damas. A su juicio, este rechazo obliga a revisar las condiciones laborales en los centros de salud de Córdoba, porque “el SAS ha convertido la Atención Primaria en un entorno laboral insoportable”.

Entrada al centro de salud Castilla del Pino. / Víctor Castro

Cierre de centros de salud por la tarde en verano

CCOO denuncia que una de las consecuencias directas de esta falta de profesionales será el cierre generalizado de los centros de salud por la tarde durante el plan de verano. Según el sindicato, la medida se aplicará oficialmente desde el 29 de junio hasta el 17 de septiembre, aunque en la práctica el cierre se extendería desde el 25 de junio hasta el 21 de septiembre, al no haber programación de consultas por las tardes los viernes ni durante los fines de semana.

El sindicato advierte de que este recorte horario irá acompañado del bloqueo de agendas, la denegación de permisos por necesidades del servicio y una mayor presión sobre los profesionales que permanezcan en sus puestos, que tendrán que asumir por la mañana los cupos de los compañeros ausentes.

La organización sindical también critica la escasa contratación prevista para cubrir vacaciones en otras categorías profesionales. En el DAP Córdoba, CCOO apunta a una cobertura insuficiente en enfermería, técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, personal celador conductor y personal auxiliar administrativo. También denuncia falta de cobertura para personal técnico en radiodiagnóstico, fisioterapeutas, veterinarios y trabajadores sociales.

En el DAP Guadalquivir, la situación sería similar, según el sindicato, con contrataciones que no cubren todas las ausencias por vacaciones en enfermería, TCAE, técnicos en radiodiagnóstico, auxiliares administrativos, celadores conductores y veterinarios, además de la falta de sustitución para fisioterapeutas y trabajadores sociales.

Para CCOO, este plan vacacional evidencia una “pésima gestión” por parte de las direcciones de los distritos sanitarios Córdoba y Guadalquivir y supone un “maltrato” a la plantilla. El sindicato exige a la Consejería de Salud y a la dirección de los distritos una rectificación inmediata y un cambio en las políticas de personal que priorice la salud laboral, la estabilidad y unas condiciones que permitan retener profesionales.